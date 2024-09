Grávida, Graciele Lacerda exibe a barriga de grávida em novo look

Esperando o nascimento da primeira filha, Graciele Lacerda surge com a barriga de fora e exibe suas novas curvas durante a gestação

Esperando o nascimento da primeira filha, a influenciadora digital Graciele Lacerda deixou a barriga de fora em novo look. Nesta segunda-feira, 16, ela caprichou na escolha do modelito e destacou as novas curvas da gravidez.

A esposa de Zezé Di Camargo surgiu com calça jeans soltinha e top brilhante, deixando a barriga de grávida à mostra. “Colocando a barriga para jogo!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Maravilhosa”, disse um fã. “Cada dia mais linda”, afirmou outro. “Que barriga mais linda”, comentou mais um.

Graciele e Zezé vão ser pais de uma menina, que vai se chamar Clara.

Graciele Lacerda abre o jogo sobre sua alimentação na gravidez

A influenciadora digital Graciele Lacerda tem dividido vários momentos da gestação com seus seguidores das redes sociais. A mulher do cantor ZeZé Di Camargo, que sempre cuidou bastante de seu corpo, contou que durante a gestação está mantendo os cuidados com a alimentação.

No Instagram, ela publicou um vídeo mostrando tudo que comeu ao longo de um dia, deixando claro que sempre prioriza a qualidade. Graciele também contou na gravação que não está mais fazendo jejum. "Filmei para vocês todas as minhas refeições que fiz em um dia. Mesmo estando grávida eu tenho mantido alguns cuidados com a minha alimentação. Sem passar fome, me permitindo comer aquilo que tenho vontade, mas priorizando a qualidade nutricional do que estou ingerindo!! Gravidez com amor e cuidado", escreveu ela. Veja o vídeo!