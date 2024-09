Graciele Lacerda abre o jogo sobre sua alimentação na gravidez

Grávida pela primeira vez, a influenciadora digital Graciele Lacerda decidiu mostrar para os seguidores tudo que comeu durante um dia

Graciele Lacerda está à espera de sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo, que se chamará Clara, e tem dividido vários momentos dessa nova fase de sua vida com seus seguidores das redes sociais.

A influenciadora digital sempre cuidou bastante de seu corpo e durante a gestação tem mantido os cuidados com a alimentação. No Instagram, ela publicou um vídeo mostrando tudo que comeu ao longo de um dia, deixando claro que sempre prioriza a qualidade.

Além disso, Graciele também contou na gravação que não está mais fazendo jejum. "Cada dia é uma alimentação diferente. Eu faço até três refeições e como quando eu tenho fome, não fico beliscando", explicou.

"Filmei para vocês todas as minhas refeições que fiz em um dia. Mesmo estando grávida eu tenho mantido alguns cuidados com a minha alimentação. Sem passar fome, me permitindo comer aquilo que tenho vontade, mas priorizando a qualidade nutricional do que estou ingerindo!! Gravidez com amor e cuidado", escreveu ela na legenda, mostrando o que consumiu no café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar.

Nesta última quinta-feira, 5, a mulher de Zezé postou nos Stories do Instagram uma montagem de três fotos mostrando a evolução da barriguinha. Nas imagens, ela surgiu na frente do espelho com uma lingerie preta e fazendo praticamente a mesma pose para mostrar como sua barriga cresceu até o quarto mês da gestação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda faz confissão sobre gestação

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda iniciaram uma nova etapa de suas vidas, agora, como pais de menina e também como marido e mulher. Com motivos de sobra para comemorar, os dois celebram o atual momento de suas vidas. Em entrevista à Revista CARAS, a esposa do cantor faz confissão sobre sua gestação: "Não tive nada".

Juntos desde 2014, eles ficaram noivos em 2021 e tentavam engravidar há quatro anos. Ao todo, foram sete tentativas de fertilização, uma vez que o cantor é vasectomizado e a gravidez não era possível por vias naturais.

Graciele revela que tem enfrentado uma gestação tranquila: "Eu ainda não tive nada. Não sei se realmente existem desejos, mas eu tenho vontade de muita coisa. Acho que é normal", entregou a futura mamãe. Confira a entrevista completa!