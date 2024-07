Grávida de Luan Santana, Jade Magalhães encanta ao exibir barriguinha

A influenciadora digital Jade Magalhães, que está grávida de Luan Santana, encantou os seguidores ao mostrar sua barriguinha

Jade Magalhãesencantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 30, ao exibir sua barriguinha de grávida. A influenciadora digital está à espera de seu primeiro filho com o cantor Luan Santana.

Nos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem postou um vídeo em que aparece mostrando o look que escolheu para curtir a noite: uma calça de couro preta, uma blusa de frio vermelha eu um sobretudo de couro por cima. Enquanto ela arrumava a roupa e o cabelo, a barriguinha acabou aparecendo.

Jade tem dividido alguns momentos da gestação com os fãs. Na última sexta-feira, 26, ela realizou alguns exames de rotinas e atualizou os fãs sobre sua saúde e a do bebê. "O dia começou com exames de rotina. E, sim! Está tudo bem", tranquilizou.

Confira:

Jade Magalhães mostra a barriguinha - Reprodução/Instagram

Jade mostra a barriguinha de grávida - Reprodução/Instagram

Jade Magalhães e Luan Santana falam sobre o primeiro filho

A modelo e influenciadora digital Jade Magalhães está grávida do primeiro filho com Luan Santana e nas redes sociais, ela abriu seu coração e agradeceu aos fãs pelo apoio e as mensagens de carinho. A futura mamãe publicou um vídeo com o cantor sertanejo e na legenda ela se derreteu.

"Transbordando amor! Vivendo o momento mais lindo da minha vida! Muito, muito obrigada por cada mensagem, pela torcida e por vibrarem sempre comigo em cada fase. Vocês são muito especiais", escreveu a influencer.

Luan também se manifestou e refletiu sobre a paternidade. "Pai. Agora eu sou pai. Vocês que me viram como 'Meteoro da Paixão', agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês. Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei. Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como 'Meteoro da Paixão', agora me veem como pai. Que doidera. Obrigado a todo mundo que enviou mensagens lindas e energias poderosas. Que Deus abençoe nosso bebê", disse o cantor.