Grávida, Jade Magalhães faz exames e dá atualizações sobre saúde

À espera do primeiro filho com Luan Santana, a influenciadora Jade Magalhães revelou aos seguidores que fez alguns exames e falou sobre a saúde

Jade Magalhães inciou a manhã desta sexta-feira (26) com alguns exames e atualizou os seguidores sobre o estado de saúde. Discreta nas redes sociais e sobre a nova fase, já que está grávida do primeiro filho com Luan Santana, a influenciadora contou que os testes se tratam de um procedimento de rotina e que tudo está bem.

"O dia começou com exames de rotina. E, sim! Está tudo bem", tranquilizou Jade.

Nos stories, a criadora de conteúdo mostrou alguns coletores que seriam usados nos exames e o look escolhido para passar o dia. A influenciadora investiu em uma blusa de gola alta marrom, calça jeans, blazer azul e sapatilha branca. Como acessório, Jade apostou somente em uma bolsa da mesma cor da blusa.

Além dos exames, a jovem aproveitou que estava fora de casa para almoçar em um restaurante renomado de São Paulo, conhecido por receitas tradicionais da cozinha italiana.

Jade se pronuncia pela primeira vez desde anuncio da gravidez

O anúncio da gravidez veio no início desta semana, mas já era especulado desde que o jornalista Leo Dias apontou que um grande cantor sertanejo estava à espera do primeiro filho.

Nas redes sociais, o casal foi discreto com o anúncio compartilhando apenas fotos do primeiro ensaio de gestante de Jade, enquanto a equipe de Luan confirmou a gestação:

"O nome dele significa 'poderoso como um leão', 'ele protege e é justo', 'guerreiro', 'relativo à Lua', 'o filho da Lua'. O dela é originário da palavra em espanhol 'ijada', está associado à pedra preciosa conhecida por sua beleza e valor histórico, sendo utilizada como amuleto para proteção e cura, e considerada um símbolo de pureza, sabedoria e harmonia. Luan e Jade buscam agora o nome do bebê que vem por aí", escreveram em comunicado oficial.

Na última quinta-feira (25), Jade falou pela primeira vez com seguidores desde a novidade e agradeceu pelo carinho que recebeu: "Transbordando amor! Vivendo o momento mais lindo da minha vida! Muito, muito obrigada por cada mensagem, pela torcida e por vibrarem sempre comigo em cada fase. Vocês são muito especiais", escreveu ela.