Jade Magalhães faz primeiro post após anunciar gravidez com Luan Santana

A modelo e influenciadora digital Jade Magalhães está grávida do primeiro filho com Luan Santana. E nesta quarta-feira, 24, ela abriu seu coração em um post do Instagram, em que agradeceu aos fãs pelo apoio e as mensagens de carinho.

A futura mamãe publicou um vídeo com o cantor sertanejo. Na legenda, escreveu: "Transbordando amor! Vivendo o momento mais lindo da minha vida! Muito, muito obrigada por cada mensagem, pela torcida e por vibrarem sempre comigo em cada fase. Vocês são muito especiais".

Luan Santana faz reflexão sobre paternidade

O cantor Luan Santana também fez uma reflexão sobre a nova fase. Em uma publicação no Instagram, ele escreveu: " Pai. Agora eu sou pai. vocês que me viram como 'Meteoro da Paixão', agora me veem como pai. E, quer saber? Tá sendo um prazer dividir minha história com vocês. Cheguei na parte da minha vida que tanto esperei", começou o artista no textão, relembrando o primeiro sucesso musical lançado em 2009.

"Tenho uma mãe maravilhosa cuidando de nós, um pai de respeito apoiando em tudo, uma irmã inteligentíssima, um amor pra vida toda, a diferença é que agora eu sou pai. Vocês que me viram como 'Meteoro da Paixão', agora me veem como pai. Que doidera. Obrigado a todo mundo que enviou mensagens lindas e energias poderosas. Que Deus abençoe nosso bebê", concluiu ele.

E Jade Magalhãesexibiu uma barriguinha discreta em sua primeira aparição pública ao lado do namorado, o cantor Luan Santana. Discretos, o casal curtiu um jantar em um restaurante nos Jardins, em São Paulo, na noite da última quarta-feira, 24.

Vale lembrar que Luan e Jade passaram anos separados. Antes do fim da relação, eles já estavam noivos e planejavam o casamento. O cantor fez o tão esperado pedido com um anel de diamante durante um passeio de balão em Portugal em 2020, mas terminaram pouco depois, no ano seguinte. No início de 2024, eles reataram o namoro.