Grávida? Brunna Gonçalves causa ao exibir barriga em vídeo com Ludmilla: ‘Três’

Bebê a bordo? Brunna Gonçalves causa alvoroço nas redes sociais ao mostrar sua barriga em um vídeo com a esposa, Ludmilla

Na noite da última quinta-feira, 25, a dançarina Brunna Gonçalves causou alvoroço ao exibir sua barriga em um vídeo com a esposa, Ludmilla. O momento, publicado nas redes sociais da cantora, gerou especulações sobre uma possível gravidez. Vale lembrar que o casal já havia revelado que iniciou o tratamento para engravidar no ano passado.

Através de seu perfil no Instagram, Ludmilla publicou um vídeo em que aparece curtindo uma festa intimista em celebração ao aniversário de sua mãe, Silvana Oliveira. No registro, a cantora surge ao lado da esposa, Brunna, e ambas se divertem soltando a voz ao som de “Embrasa”, uma canção em parceria com a cantora Iza.

Em um trecho específico do vídeo, que menciona a chegada de um terceiro membro na família, Ludmilla mudou o ângulo da câmera e mostrou a dançarina apontando para a barriga: “Só não vou junto senão nós dois vira três", diz a parte em questão. Logo em seguida, as duas caíram na risada e continuaram a curtir o evento juntas.

No entanto, o vídeo gerou repercussão nas redes sociais e levantou muitas especulações de que Ludmilla e Brunna podem estar esperando o primeiro filho: “Brunna já está com uma carinha de mãe”, um seguidor comentou. “Baby Brumilla vem aí”, disse outro. “Elas tão deixando a gente sonhar”, uma terceira brincou sobre o bebê.

Vale lembrar que Brunna Gonçalves e Ludmilla já iniciaram o planejamento para ter um filho. Em uma entrevista ao Fantástico no ano passado, elas revelaram que começaram o processo de fertilização in vitro em Miami, nos Estados Unidos: “Vai ser o óvulo dela com o doador, vai fecundar o óvulo e vai colocar dentro de mim", a dançarina contou.

Elas foram visitar a clínica e já realizaram os primeiros exames. "A gente está no início, na fase dos exames. Fizemos um exame que para ficar pronto demora quase dois meses, é um processo longo. Quando a gente foi na clínica, já parecia que a gente estava grávida. Tivemos que fazer o ultrassom para ver se está tudo certo", disse a artista.

No entanto, há poucas semanas, Brunna negou que estivesse grávida após rumores surgirem na web: "Eu estava lendo os comentários das pessoas em páginas de fofoca sobre a Ludmilla. E elas falaram: 'Nossa, tenho certeza que ela está grávida, que a Brunna está grávida. Certeza!'. Que certeza é essa, gente?", a dançarina questionou.

Ludmilla vai para emergência após acidente em casa:

Ludmilla passou por uma emergência médica depois de um acidente em casa, na última quinta-feira, 25. Nos stories, a esposa da cantora, Brunna Gonçalves, contou que ela estava jogando uma partida de futebol quando sofreu um ferimento no dedinho do pé. A bailarina fez um registro da companheira tendo o pé enfaixado no hospital.