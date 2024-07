Brunna Gonçalves esclarece especulações de gravidez

Casada com Ludmilla, Brunna Gonçalves acalmou os ânimos dos fãs que especularam que o primeiro filho delas estava a caminho

Brunna Gonçalves surgiu bem-humorada nas redes sociais para acalmar os ânimos dos seguidores, que estavam especulando uma gravidez da influenciadora, nesta quinta-feira (18). Casada com Ludmilla, a criadora de conteúdo já revelou os planos das duas de se tornarem mães, no entanto, Brunna garantiu que ainda não há um bebê a caminho.

"Eu estava lendo os comentários das pessoas em páginas de fofoca sobre a Ludmilla. E elas falaram: 'Nossa tenho certeza que ela está grávida, que a Brunna está grávida. Certeza!'. Que certeza é essa, gente?", disparou a influenciadora em tom de ironia.

Em seguida, a influencer falou para que os fãs se acalmassem, pois ainda não era o momento de celebrar uma gestação: "Fiquem calmos, tranquilos. Não estou grávida, ainda não. Naõ tem nada aqui. Fiquem relaxados, ainda não é o 'Baby Brumilla'", esclareceu a esposa de Lud.

Ludmilla detalha processo de Brunna Gonçalves para engravidar

A cantora e a influenciadora partilharam o desejo de se tornarem mães no início do ano, quando a cantora explicou no podcast PodPah que ela e a esposa estavam passando por um processo complexo para se tornaram mães. Apesar do futuro filho do casal ter sido apelidado de "Brumilla", as futuras mamães já escolheram possíveis nomes.

As duas optaram pela FiV (Fertilização in Vitro), sendo Brunna a escolhida para gestar o bebê, em decorrência da agenda atarefada de Lud. Na ocasião, a dançarina estava realizando alguns exames e testes que fazem parte do processo.

"É difícil pra gente por causa da nossa agenda, e é uma coisa cara. Precisa de tempo e por isso o nosso demora um pouco mais, por causa da minha agenda. É seguro, muita gente que tem dificuldade faz, mulheres que estão em um relacionamento hétero usam esse método que vamos fazer. Estou ansiosa pra caramba, não paro de pensar nisso", explicou Ludmilla na entrevista.