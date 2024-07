Ludmilla vai para emergência após acidente em casa

Após uma partida de futebol em casa e um susto, Ludmilla teve que ir ao hospital acompanhada da esposa, Brunna Gonçalves

Ludmilla passou por uma emergência médica depois de um acidente em casa, nesta quinta-feira (25). Nos stories, a esposa da cantora, Brunna Gonçalves, contou que ela estava jogando uma partida de futebol quando sofreu um ferimento no dedinho do pé. A bailarina fez um registro da companheira tendo o pé enfaixado no hospital.

"Essa querida me fez o favor de fissurar o dedinho jogando futebol em casa. Agora estamos aqui tendo que imobilizar", relatou a influenciadora aos admiradores. Apesar do ferimento, na imagem, Lud demostrou tranquilidade, digitando no celular enquanto uma profissional fazia o curativo no pé dela.

Já nos stories da cantora, a artista mostrou que fez um exame de raio-x e acalmou os fãs, pontuando que apesar do susto e da cor roxa da lesão, ela não fraturou o dedinho: "Só deu uma fissura. Relaxem, galera. E eu ainda ganhei de 5X) do Yuri", brincou a artista.

Brunna Gonçalves mostra resultado de cirurgia na testa

Recentemente, a esposa de Ludmilla passou por uma frontoplastia com avanço capilar, uma cirurgia estética que procura alterar o espaço da testa. Além disso, Brunna também fez um desgaste dos ossos da face que eram projetados para frente: "Tinha dois 'ovos' bem grandões, mas foi lixado. Agora a testa está mais retinha", brincou a artista, enquanto mostrava o novo formato do perfil.

Através de um vídeo, a bailarina mostrou como ficou o resultado do procedimento, dois meses após a realização, mostrando que ainda está um pouco marcada pela cicatriz do corte. No entando, Brunna garantiu que ao longo do tempo a marca se tornará imperceptível:

":Calma, gente! Só tem dois meses desde que eu operei. A pele ainda vai ficar mais fina e vai ficar imperceptível. Vocês podem ter certeza. Daqui seis meses, eu faço um vídeo mostrando como ela está e estará mega fina", disse ela.