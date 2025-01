Grávida, Bruna Biancardi revela motivo para ‘sumiço' da web: ‘Maldade demais’

Grávida pela segunda vez, Bruna Biancardi mostra a barriguinha, explica sumiço da web e conta quanto tempo demorou para engravidar

A influenciadora digital Bruna Biancardi está grávida pela segunda vez junto com o namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. Neste domingo, 26, ela aproveitou um tempo livre para responder perguntas dos fãs sobre a gravidez.

Para começar, ela exibiu uma foto de sua barriguinha em crescimento e falou sobre o seu ‘sumiço' da internet, já que tem passado mais dias sem postar. “Sei que estou sumidinha, mas tem sido bom. Não quero me estressar. E mesmo que eu não fale/faça nada aqui, sempre dão um jeito de falar algo. E ok falarem de mim, eu nem ligo… Mas falarem das minhas filhas, já é maldade demais para mim. Então, estou mais quieta. Sei que vão me entender”, afirmou ela.

Além disso, a morena contou que engravidou rapidamente nas suas duas tentativas. “Foi [fácil]! Nas duas vezes, quando decidimos, parei de tomar anticoncepcional e engravidei no mês seguinte”, afirmou.

Bruna e Neymar esperam o nascimento de mais uma menina. Eles já são pais de Mavie, de 1 ano. Além disso, o atleta tem mais dois filhos: Davi Lucca e Helena.

Bruna Biancardi compartilha registros em Safari ao lado de Mavie

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais no último dia 16 para compartilhar um álbum de fotos do passeio em um safári na Arábia Saudita com a filha, Mavie, de 1 ano, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em uma publicação no feed do Instagram, a influenciadora, que está grávida de seu segundo filho com o atleta, colocou uma legenda para cada foto que postou da aventura que escolheu fazer nas férias. "SAFARI DAY! 1 - venham acompanhar nossa aventura, 2 - mamãe fingindo que é corajosa pra alimentar as girafas, 3 - elefante do sing, 4 - todo cantinho é lindo, 5 - bem protegidas aqui no carrinho", iniciou na legenda.

E seguiu descrevendo as imagens: "6 - mamãe colocou a foto que estamos de costas pq eu estava chorando com medo nas outras, 7 - linguaruda, né?, 8 - bem neném, 9 - ensaiando pra ser fotógrafa do look do dia da mamãe, 10 - elas tomam leite na mamadeira,11 - album de família, 12 - bem bonito assim, de longe, 13 - final do passeio, sem um laço no cabelo e com um tênis só, 14 - no more pictures, 15 - de novo me colocando nisso, mãe?, 16 - to aprendendo inglês, galera." Confira as fotos!

