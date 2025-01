Bruna Biancardi compartilha registros em Safari ao lado de Mavie: 'Nossa aventura'

Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar um álbum de fotos do passeio em um safári na Arábia Saudita com a filha, Mavie

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para compartilhar um álbum de fotos do passeio em um safári na Arábia Saudita com a filha, Mavie, de 1 ano, que é fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em uma publicação no feed do Instagram, a influenciadora, que está grávida de seu segundo filho com o atleta, colocou uma legenda para cada foto que postou da aventura que escolheu fazer nas férias. "SAFARI DAY! 1 - venham acompanhar nossa aventura, 2 - mamãe fingindo que é corajosa pra alimentar as girafas, 3 - elefante do sing, 4 - todo cantinho é lindo, 5 - bem protegidas aqui no carrinho", iniciou na legenda.

E seguiu descrevendo as imagens: "6 - mamãe colocou a foto que estamos de costas pq eu estava chorando com medo nas outras, 7 - linguaruda, né?, 8 - bem neném, 9 - ensaiando pra ser fotógrafa do look do dia da mamãe, 10 - elas tomam leite na mamadeira,11 - album de família, 12 - bem bonito assim, de longe, 13 - final do passeio, sem um laço no cabelo e com um tênis só, 14 - no more pictures, 15 - de novo me colocando nisso, mãe?, 16 - to aprendendo inglês, galera."

Veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Bruna Biancardi resgata fotos de Mavie recém-nascida

Recentemente, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao resgatar algumas fotos especiais da primeira filha do casal, Mavie, de 1 ano. Em seus stories no Instagram, ela participou da trend em que mães mostram registros dos herdeiros desde a gravidez até os dias atuais. A influenciadora, então, publicou cliques mostrando o barrigão da gestação, a pequena Mavie na maternidade e recém-nascida, e finalizou com uma foto mais recente da menina.

Leia também: Neymar Jr avalia evolução pessoal nos últimos anos: 'Era um menino'