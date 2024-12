Bia Miranda mostra ultrassom da segunda gravidez e fala sobre sintomas

Grávida do segundo filho, Bia Miranda compartilhou registros do ultrassom e falou sobre as diferenças entre as duas gestações

A influenciadora digital Bia Miranda dividiu com os seguidores registros do ultrassom de seu segundo filho. Mãe do pequeno Kaleb, de 6 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque, ela está grávida do namorado, Samuel Sant'Anna.

Por meio de seus stories no Instagram, Bia filmou sua ida ao médico e mostrou o momento em que realizou o exame. Bastante ansiosa para descobrir o sexo do bebê, a ex-participante de ‘A Fazenda 14’, da Record TV, revelou que acredita estar esperando uma menina.

De acordo com Bia Miranda, a segunda gestação tem sido bem diferente da primeira e, por isso, seu palpite é de que desta vez venha uma menininha. "A gravidez do Kaleb eu não passei mal, não tive cabelo oleoso do jeito que está, não enjoava, mas nessa eu estou enjoando muito, tontura do nada. Não sei se tem alguma coisa a ver", disse ela.

Vale lembrar que a influenciadora digital decidiu mostrar o ultrassom após internautas apontarem uma possível farsa em relação a gravidez, uma vez que sua barriga ainda não cresceu. Bia, inclusive, rebateu os comentários a respeito do assunto.

"As pessoas são maldosas e, nessa gravidez, elas estão pegando pesado. Não me afeta nada, mas a inveja e o negativo sempre chegam, né? Na gravidez do Kaleb, eu também fiquei assim. Minha genética é assim. Tive barriga pequena. Minha barriga murchou na hora que eu pari e o pessoal falou que fiz lipo, que a médica fez lipo em mim na sala de parto. Nunca mexi na minha barriga, a única coisa que tenho é meu silicone", esclareceu ela.

Bia Miranda estava grávida de gêmeos

Em novembro, Bia Miranda revelou que estava grávida de gêmeos, mas explicou que acabou perdendo um dos bebês. "A médica falou que era uma gravidez de risco, mas ainda não dava para ver porque era muito novinho. Era para esperar uma semana, mas caso sangrasse, eu teria perdido", disse.

