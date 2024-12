Após Bia Miranda confirmar gravidez, Jenny Miranda desabafa: 'Não consegui'

Após a ex-Fazenda Bia Miranda compartilhar a imagem de um ultrassom do filho, sua mãe, Jenny Miranda, comentou sobre a gravidez da filha

Após a ex- Fazenda Bia Mirandacompartilhar a imagem de um ultrassom do filho que espera com Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto, sua mãe, Jenny Miranda, usou as redes sociais para falar sobre a gravidez de sua filha. Nesta quarta-feira, 4, ela lamentou que ainda não conheceu o neto mais velho, Kaleb, de 6 meses.

"E vem mais um netinho. Ainda não consegui ver o Kaleb, espero ver ele antes do próximo nascer. Aliás, espero que tudo se acerte para que eu possa ter convivência com os dois. Deus abençoe", desabafou Jenny ao compartilhar uma foto do ultrassom de Bia.

A jovem, que é neta de consideração de Gretchen, cortou relações com a mãe, Jenny. A influenciadora digital não vê mais a mãe e não apresentou o filho, Kaleb, à avó materna. Bia Miranda, que já é mãe de Kaleb, fruto do antigo relacionamento com DJ Buarque, está com cerca de 2 meses de gestação.

Jenny Miranda lamenta não conhecer o neto (Reprodução/Instagram)

Bia Miranda choca web com barriga de gravidez: 'Duvido que esteja grávida'

Recentemente, Bia Miranda decidiu rebater comentários maldosos nas redes sociais ao ostentar a barriga definida em plena gravidez. A influenciadora de 20 anos já foi acusada de mentir sobre estar grávida de Samuel Sant'anna, conhecido como Gato Preto. Nesta quarta-feira, 4, então, a neta de Gretchen compartilhou a imagem de um ultrassom.

"Gente, a barriga nunca cresce (risos), já faz uns meses que ela está grávida e nada de crescer", disse uma pessoa. "Com lipo, até eu fico transparente", provocou outra. "Duvido que ela esteja grávida", sugeriu uma terceira. Bia, então, compartilhou os comentários e rebateu: "Nunca fiz lipo. Doze semanas e quatro dias com a barriga chapadinha", declarou.

Em seguida, Bia explicou por que não tem falado da gravidez em suas redes sociais. "As pessoas são maldosas e, nessa gravidez, elas estão pegando pesado. Não me afeta nada, mas a inveja e o negativo sempre chegam, né?", disse a influenciadora. Leia mais!

