Graciele Lacerda desabafa após sair de casa sem a filha: 'Agoniada'

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para compartilhar um desabafo. Veja o que ela disse

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para compartilhar um desabafo. A criadora de conteúdo contou para seus seguidores que não se sentiu confortável ao sair para jantar com o marido, o cantor Zezé Di Camargo, sem a companhia da filha, Clara Lacerda Camargo.

"Eu saí para jantar com o mô. Mas pensa no jantar mais rápido da face da Terra. Eu saí e parecia que tinha deixado um pedaço. Quer dizer, eu deixei praticamente um pedaço meu em casa. E eu não consegui relaxar. Eu não consegui ficar tranquila. É diferente de sair de dia", falou ela através de seu perfil oficial no Instagram.

E complementou: "Eu já saí duas vezes durante o dia com ele para almoçar, e à noite ele me chamou para jantar rapidinho. Eu falei: 'vamos'. Coloquei a Clara para dormir e fui. Mas fiquei agoniada. A gente voltou rapidinho. Cheguei aqui, tomei um banho, e agora vou fazer meu colágeno antes que a Clara acorde".

Zezé Di Camargo surge em momento fofo com a filha recém-nascida

Mais cedo, a mamãe coruja filmou o cantor sertanejo com a pequena em seus braços. Visivelmente derretida com o momento 'pai e filha', Graciele Lacerda compartilhou que o companheiro ficaria responsável pela bebê enquanto ela realizava os primeiros cuidados pessoais do dia.

"Papai chegou para salvar a mamãe, porque ela não queria largar o peito da mamãe. Agora ela está calminha e eu vou escovar os dentes, lavar o rosto, tomar meu café. Você fica aí, tá?", disse a influenciadora digital.

Em seguida, Graciele explicou que a filha só se acalmou após a chegada de Zezé Di Camargo. "Ela não queria me largar. Aí ele chegou e ela ficou calma. Agora, vou correr para fazer minhas coisas e meus cuidados", finalizou ela.

Leia também: Zezé Di Camargo explica por que parto da filha foi antecipado: 'Não podia arriscar'