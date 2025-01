Graciele Lacerda fala de superação ao relembrar tentativas de engravidar: 'Uma coisa que eu fiz'

Antes de engravidar de Zezé Di Camargo, a influenciadora digital Graciele Lacerda chegou a realizar seis tentativas de Fertilização in Vitro (FIV)

Antes do nascimento da pequena Clara Lacerda Camargo, que veio ao mundo no dia 25 de dezembro, a influenciadora digital Graciele Lacerda (44) passou por algumas tentativas de engravidar, mas que não acabaram vingando.

Nos stories do Instagram, ao aconselhar uma seguidora, a esposa do cantor Zezé Di Camargo (62) relembrou os momentos de superação que enfrentou durante as tentativas de engravidar. Graciele Lacerda declarou que se apegou à fé para passar por esses desafios.

"O que eu posso te falar é: fique calma, mantenha sua fé. Pede muito à Deus sabedoria, para te fortalecer e acredite sempre. Não desista, jamais desista! Isso foi uma coisa que eu fiz, eu não desisti. Toda vez que não dava certo, eu chorava, meu médico falava comigo, eu chorava, chorava. No outro dia eu acordava, ligava para ele e falava: bora? Bora para próxima! Ele não acreditava quando eu falava isso".

Graciele Lacerda relembra que tinha muita vontade de engravidar: "Eu não queria perder tempo, não queria ficar remoendo. Eu falava: 'A gente tem embriões, a gente tem como fazer e vamos continuar [tentando]'".

Ao aconselhar a seguidora, Graciele Lacerda reforçou a importância da fé em sua vida e deixou palavras de carinho: "Matenha sua fé, fortalece sua fé, não perca, jamais! Quando eu estava começando a perder a minha fé, eu dei um tempo, eu parei, porque eu fiquei com medo de perder a fé. A única coisa que mantém a gente de pé [é a fé]. E quando eu voltei, aconteceu da Clara vir, essa bênção na nossa vida. Não perca a fé jamais!", finalizou a influenciadora digital Graciele Lacerda.

