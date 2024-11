Graciele Lacerda mostra reta final da obra do quarto de sua filha: 'Emocionante'

Grávida de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda dividiu novos detalhes de como está ficando o quarto da pequena Clara; confira

A influenciadora digital Graciele Lacerda está contando os dias para a chegada da pequena Clara, sua primeira filha com o cantor Zezé Di Camargo. Enquanto a bebê aguarda a hora certa para nascer, o casal está focado nos preparativos para recebê-la em casa.

Na última quinta-feira, 21, Graciele dividiu com os seguidores novos detalhes do quarto da herdeira, que já está na reta final da reforma. Em seus stories no Instagram, a esposa de Zezé mostrou algumas partes do cômodo como o banheiro e o local onde ficará o berço de Clara.

Bastante alegre, a influenciadora contou que as paredes, assim como a porta do quartinho, contarão com detalhes personalizados. O cômodo, inclusive, será bem aconchegante, com direito a iluminação automatizada.

"Deixa eu mostrar o quartinho da Clara como é que está, já tem automação e aqui são os comandos. Eles fizeram uma automação que dá para diminuir a luz, colocar uma intensidade mais baixinha, alta. O quartinho dela já está todo com carpete, já está pintado. Aqui [na parte de baixo da parede] vai vir um tecido, aqui vai vir uma prateleira, mas tudo já está feito. Ficou lindo, né? Aqui vai vir um painel de madeira que tampa a porta do banheiro", disse ela.

O banheiro da filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo também está quase finalizado. O local já conta com revestimentos, torneiras e porta-toalha elétrico: "Ainda vai a pia, o armário e o espelho com as luminárias. A princípio, não vou colocar o box para ter espaço para dar banho na Clara. Ao invés de instalar agora, vou instalar depois de três meses, para ter mais espaço para poder dar banho nela", explicou.

Por fim, a esposa do cantor sertanejo relatou a grande emoção em poder viver o momento atual. "É muito emocionante ver esse quartinho desse jeito. Todas as vezes que vinha com as minhas tentativas, de engravidar, que não davam certo, vendo agora ele sendo concretizado, sendo montado, passa um filme na minha cabeça. É surreal, não vejo a hora de ver ele pronto, de poder estar aqui montando as coisas dela", declarou Graciele.

Graciele Lacerda mostra obra do quarto da filha - Reprodução / Instagram

Graciele Lacerda mostra obra do quarto da filha - Reprodução / Instagram

Wanessa Camargo comenta expectativa para chegada da filha de Zezé Di Camargo e Graciele

Na segunda-feira, 18, Wanessa Camargo se apresentou no cruzeiro do pai, Zezé Di Camargo. Em entrevista à imprensa, a artista refletiu sobre o início da carreira musical e confessou sua expectativa para a chegada da irmã Clara, filha de seu pai com Graciele Lacerda, que está na reta final da gestação; confira detalhes!

Leia também: Graciele Lacerda exibe barrigão e se emociona ao falar de experiência em navio de Zezé