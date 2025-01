Graciele Lacerda exibe look estiloso da filha com Zezé Di Camargo: 'Pretinho básico'

Graciele Lacerda voltou a compartilhar um novo registro sobre sua filha, Clara Lacerda Camargo, que é fruto de seu relacionamento com Zezé Di Camargo

A influenciadora digital Graciele Lacerda voltou a compartilhar um novo registro sobre sua filha, Clara Lacerda Camargo, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. Nesta quarta-feira, 15, ela mostrou que escolheu um look preto para a pequena.

Na imagem compartilhada nos stories do Instagram, ela mostrou um body na cor preta. "Meu 1° pretinho básico", diz na estampa. "Look do dia porque hoje vai ser especial", se derreteu Graciele ao compartilhar a imagem.

Roupa de Clara Lacerda Camargo

Por que o parto de Clara foi antecipado?

Em entrevistao ao GSHow, Zezé Di Camargo contou o que levou a pequena a vir ao mundo antes do previsto.“O parto era programado, mas ela acabou antecipando seu nascimento porque a mãe estava com a pressão muito alta. Não podia arriscar e precisamos antecipar uns dias. Era para ela nascer no dia 27 e Clara resolveu vir antes para o mundo", disse ele.

"A mãe sentiu muitas contrações e os médicos acharam que a criança não poderia correr esse risco. Ela nasceu às 4h51 do dia 25 e tive o privilégio de acompanhar tudo. As circunstâncias e a situação me permitiram isso. Nas outras vezes (do nascimento dos três filhos), não tive esse privilégio", complementou.

Como é a rotina noturna de Zezé Di Camargo com a filha recém-nascida?

Em entrevista à 'Quem', Zezé revelou que, junto com a esposa, tem vivido em função da bebê. O cantor explicou que todas as noites acorda com Graciele Lacerda para acalentar a pequena Clara. "Acompanho o tempo todo. Se estou aqui em casa com ela, se ela levantar três, quatro vezes para dar mamar à noite, eu levanto junto. Eu acho que, da minha parte, eu sinto que se eu ficar deitado na cama e deixando só a mãe levantar... Eu acho que eu tenho que ser parceiro nessa hora, estar junto", declarou ele. Leia mais!

