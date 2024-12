Graciele Lacerda posa com a filha e abre o jogo sobre a amamentação

A influenciadora digital Graciele Lacerda postou um vídeo com Clara, sua filha com Zezé Di Camargo, e deu detalhes sobre a amamentação

Graciele Lacerda usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 31, para conversa com seus seguidores sobre a amamentação de sua filha, Clara. A menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo, nasceu na última quarta-feira, 25.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital postou vídeos com a herdeira no colo e exibiu o look que escolheu para a pequena, que vai receber o visita da pediatra. No registro, Clara surge usando um macacão de oncinha e uma tiara de laço.

Em seguida, Graciele falou sobre os primeiros dias com a bebê em casa. "Me situando de tudo ainda, mas já está começando a dar uma melhorada... Confesso que estou amando, é uma sensação incrível. Ontem foi mais complicadinho porque eu não dormi nada a noite, não preguei o olho, fiquei a noite toda acordada com ela, ela ficou um pouco enjoadinha...", contou.

Depois, a mulher de Zezé falou sobre a amamentação. "Estou tendo uma maternidade real, que era o que eu queria. E graças a Deus estou conseguindo amamentar, eu queria muito amamentar, por isso eu me preparei para isso, fiz curso, que me ajudou muito. Eu tenho um bico do peito muito bom, grande, então ajuda bastante e ela vai com tudo também", relatou.

"E eu fico feliz todas às vezes que ela pega o meu peito, eu estava com medo dela não querer o meu peito, de não conseguir amamentar, mas está dando tudo certo... Eu desejei muito isso e estou vivendo um momento muito especial na minha vida. Todo dia eu agradeço a Deus e a forma como tudo aconteceu, eu agradeço mais ainda", completou.

Confira:

Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo - Foto: Instagram

Graciele Lacerda se emociona com vídeo do parto da filha

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 30, ao compartilhar um vídeo mostrando detalhes do dia do nascimento de Clara, sua filha com o cantor Zezé Di Camargo. A menina veio ao mundo no dia 25 de dezembro. Nas imagens, é possível ver a influenciadora digital bastante emocionada antes e após ter a bebê em seus braços.

"Durante a gestação, por diversas vezes, imaginei como seria o momento do parto. Acho que todas as mães sentem um misto de medo e ansiedade, e comigo não foi diferente. É um momento mágico e sagrado. Em instantes, você terá em seus braços o maior amor da sua vida. Essa alegria se mistura com a preocupação de saber se está tudo bem", escreveu ela em um trecho. Veja a publicação completa!

Leia também:Zezé Di Camargo: o motivo para ter convidado Wanessa para ser madrinha de Clara