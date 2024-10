Érico Brás será pai pela terceira vez; saiba o sexo do bebê

"Felicidade extrema", disse o ator Érico Brás ao mostrar para os seguidores como descobriu o sexo de seu bebê com Rayane Cunha

Érico Brás usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para revelar que será pai pela terceira vez. Casado com Rayane Cunha, os dois já são pais de Yamara, e estão à espera do segundo bebê.

Em seu Instagram, o ator, que está no ar na novela 'Mania de Você', interpretando o personagem Edmilson, postou um vídeo em que aparece reunido com os familiares e amigos em um terreiro para descobrir o sexo do bebê que ele e a esposa estãoesperando.

Os dois descobriram que serão pais de mais uma menina após um amigo do casal estourar um balão, que sai vários papéis da cor rosa. Eles se abraçaram e festejaram a novidade: "Outra menina", celebraram.

Ao postar o vídeo no feed do Instagram, Érico falou sobre a novidade. "Descobrimos que vamos ter mais uma criança com muito amor e coberta de ÀSÉ. Nossa revelação foi em nosso terreiro @sango_oba0612. A nossa família de alegrias e vitórias está aumentando. Aproveitamos e comemoramos mais uma vez o aniversário de Yayá. Felicidade extrema", escreveu o ator na legenda, que também é pai de Érica, de outro relacionamento.

Aniversário de 1 ano da filha

Érico Brás comemorou o aniversário de 1 aninho de sua filha, Yamara, com uma bela homenagem. No Instagram, o ator compartilhou um vídeo recordando momentos da gravidez e do parto de Rayane, depois, ele mostrou a filha ganhando seu bolinho de aniversário.

"Yayá tem 1 ano. Existem preciosidades na vida que não tem preço. E Yayá é a joia fruto do nosso amor - @rayane.cunhaa. Uma criança especial, adiantada, rica de alegrias e cheia de vida. Ela é uma luz forte com claridade infinita, ela é de Sangô, ela é viva, é quente… Yayá é Yayá. Feliz aniversário, filha", celebrou o artista.

