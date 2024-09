Gisele Bündchen exibe foto do namorado com seu filho em dia de diversão

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu ao compartilhar um momento raro do namorado com seu filho durante dia em família

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto inédita do seu namorado, o professor Joaquim Valente, com sua família. Ela registrou quando o amado entrou na água de um lago para se divertir com o enteado, Benjamin, que é filho de Gisele com Tom Brady.

Na imagem, Joaquim e Benjamin apareceram praticando stand up paddle em um dia de verão. A foto foi compartilhada no meio de outras fotos de Gisele em vários momentos de sua vida. “O melhor do verão”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Gisele e Joaquim estão juntos há pouco tempo e vivem um romance discreto. Eles não costumam aparecer juntos e não falam com a imprensa sobre o relacionamento. Eles começaram a namorar depois que ela se separou do jogador de futebol americano Tom Brady.

Joaquim Valente tem 35 anos e é lutador e instrutor de jiu-jitsu. Ele é dono de uma academia de lutas na Flórida, Estados Unidos, e já deu aulas para Gisele e seus filhos.

Aniversário de Gisele Bündchen

A modelo Gisele Bündchen comemorou o seu aniversário de 44 anos em família. Ela e a irmã gêmea, Patricia Bündchen, reuniram seus familiares em uma casa de praia e comemoraram a data especial de forma simples.

As irmãs apareceram juntas enquanto sopravam as velinhas de seus bolos. Cada uma teve um bolo de chocolate diferente e encantador para celebrar a data especial.

Além disso, Gisele exibiu mais fotos de como foi curtir os dias de descanso ao lado da família, como a mesa decorada para uma refeição e o passeio de barco no mar.

"Grata por estar comemorando mais um ano ao redor do sol com minha super mana. Obrigada a todos pelo carinho e desejos de aniversário. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor. Animada com esse novo ano que se inicia", disse ela na legenda.

Vale lembrar que as duas têm mais quatro irmãs, Graziela, Gabriela, Raquel e Rafaela.