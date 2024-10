Rafael Gualandi, de Terra e Paixão, confessa sobre término com Bella Piero: 'Não rolou'

Procurado pela CARAS Brasil, o ator Rafael Gualandi abre sua intimidade e dá mais detalhes sobre término do relacionamento com a atriz Bella Piero

Nos últimos dias, uma notícia movimentou as redes sociais quando o ator Rafael Gualandi (29) e a atriz Bella Piero (28) anunciaram o fim do namoro. Procurado pela CARAS Brasil, o artista explica sobre o término da relação: "Não rolou".

O romance do casal se tornou notório em junho deste ano, com uma longa declaração nas redes sociais. E o fim do relacionamento dos atores foi confirmado pela equipe de comunicação de Bella Piero, em contato com a Coluna Play, do Jornal O Globo.

Rafael Gualandi caiu no gosto do público no ano passado ao interpretar Enzo em Terra e Paixão. O ator reforça que não tem muito que se estender sobre o assunto, pois os dois seguem com um carinho mútuo "Quanto a relação, não tem muito o que dizer. A vida segue e é basicamente isso. Foi um término okay, legal, onde a gente, de fato, ainda está em um processo de entendimento interno de cada um. A gente ficou um tempo junto e a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. Eu amo a Bella e não tem nada de ruim", revela. O ator apenas esclarece que o casal não quis tornar público o fim da relação, por conta dessa relação de carinho e amor. Rafael Gualandi afirma que não teve um acontecimento para o término do namoro, essa foi uma decisão dos dois e já foi esclarecida anteriormente. "Foi só um término porque a gente decidiu isso mesmo, e também não sei se a gente volta ou se não volta. A gente nunca sabe, não rolou nada grave, nada demais. Foi só de entendimento mesmo nosso de vida. Eu tenho um carinho muito grande, amo ela. A gente nem quis expor isso", declara.

