Gabriela Pugliesi encanta ao celebrar seis meses do filho caçula

Gabriela Pugliesi celebrou os seis meses do seu filho Massimo, com Tulio Dek, e encantou ao postar novas fotos do pequeno

Em suas redes sociais, Gabriela Pugliesi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. Casada com Tulio Dek, a influencer é mãe de Lion, de um ano, e de Massimo, de seis meses.

Nesta sexta-feira, 16, a famosa celebrou os seis meses do caçula e encantou ao publicar as fotos em sua conta no Instagram. Nas imagens, Massimo aparece fazendo caras e bocas ao lado de um bolo com tema de limão siciliano.

"Seis meses do nosso boto vestido de Siciliano. Meu aquariano nato, um poço de alegria e graça.

Deus sempre foi muito bom comigo, mas sem dúvidas ele guardou todos os meus motivos para ser plenamente feliz quando me deu esses dois filhos. Antes era só bobagem para passar tempo", escreveu a mamãe coruja.

Nova gestação?

A influenciadora Gabriela Morais, ex Pugliesi, usou suas redes sociais para contar que não pretende ter mais filhos por enquanto. Ela, que já é mãe de Lion, de um ano, e Massimo, de seis meses, fruto de seu casamento com Tulio Dek, contou que vai colocar DIU para evitar uma gestação no momento.

"Vocês acreditam que eu vejo essas grávidas deusas e eu tenho vontade de ficar grávida de novo? Por isso eu decidi, depois de muitas dúvidas, de encher o saco de vocês aqui, inclusive com esse assunto, que eu vou colocar DIU. É o que eu decidi. Vou colocar o DIU de prata esta semana, e aí acabou essa dúvida", disse ela.

Ela relembrou ainda o tratamento que fez para engravidar enquanto estava casada com Erasmo Viana. "Olha só onde eu vim parar, né? Eu era a pessoa que não conseguia ficar grávida. E, agora, eu preciso me prevenir para não ficar grávida um atrás do outro... não vou ficar grávida agora porque eu quero curtir muito os meus dois nenéns. E aí eu vou contando", refletiu.