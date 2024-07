Gabriela Pugliesi revela decisão sobre nova gestação: "Acabou essa dúvida"

A influenciadora Gabriela Morais, ex Pugliesi, usou suas redes sociais para contar sobre a decisão que tomou para evitar uma nova gestação

A influenciadora Gabriela Morais, ex Pugliesi, usou suas redes sociais para contar que não pretende ter mais filhos por enquanto. Ela, que já é mãe de Lion, de 1 ano e oito meses, e Massimo, de cinco meses, fruto de seu casamento com Tulio Dek, contou que vai colocar DIU para evitar uma gestação no momento.

"Vocês acreditam que eu vejo essas grávidas deusas e eu tenho vontade de ficar grávida de novo? Por isso eu decidi, depois de muito de muitas dúvidas, de encher o saco de vocês aqui, inclusive com esse assunto, que eu vou colocar DIU. É o que eu decidi. Vou colocar o DIU de prata esta semana, e aí acabou essa dúvida", disse ela nesta terça-feira, 23.

Ela relembrou ainda o tratamento que fez para engravidar enquanto estava casada com Erasmo Viana. "Olha só onde eu vim parar, né? Eu era a pessoa que não conseguia ficar grávida. E, agora, eu preciso me prevenir para não ficar grávida um atrás do outro... não vou ficar grávida agora porque eu quero curtir muito os meus dois nenéns. E aí eu vou contando", refletiu.

Gabriela Pugliesi conta detalhes de pós operatório e mostra antes e depois

Gabriela Morais, ex Pugliesi, dividiu detalhes de seu pós-operatório da cirurgia nas pálpebras na manhã desta terça-feira, 23. Em seu Instagram, ela surgiu de "cara limpa", sem filtro, e mostrou como está o rosto depois da operação.

"Olha como estou hoje, zero filtro, para vocês verem a real mesmo. Estou bem melhor, hoje é o terceiro dia, fiz na sexta-feira. E sabe o pra mim é o mais complicado? É ficar sem fazer exercício, eu juro.Eu acordo com energia e é um desespero ficar parada. Está bem tranquilo, hoje dormi bem melhor", disse.

"Pra mim o mais difícil foi o primeiro dia que eu não enxergava nada. Ainda estou enxergando pior porque o olho está bem fechado, mas tudo bem", completou. Veja as fotos!