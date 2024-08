Gabi Luthai justifica decisão de dispensar babá para o filho: “Escolha nossa”

Gabi Luthai fala sobre a escolha de não ter babá e detalha a rotina com o filho Pietro, fruto de seu relacionamento com Teo Teló

Na última terça-feira, 21, Gabi Luthai respondeu perguntas de seus seguidores nas redes sociais. Entre as dúvidas, a cantora explicou por que decidiu cuidar do filho, Pietro, sem a ajuda de uma babá. Inclusive, ela ressaltou que essa foi uma escolha feita em conjunto com o marido, o empresário Teo Teló, que é irmão do cantor sertanejo Michel Teló.

Nos stories do Instagram, Gabi abriu uma caixinha de perguntas e, entre as questões, foi perguntada por uma seguidora sobre sua decisão na criação de Pietro: "Você tem babá? Tenho um bebê e estou pensando em ter, mas medo do julgamento", disse. Em resposta, a cantora e influenciadora contou que optou por dispensar a ajuda no momento.

"Não temos babá por uma escolha nossa. A gente se divide, Teo e eu. Confesso para vocês que não é nada fácil, mas foi uma escolha do casal. Acho que você deve pensar o seguinte: o que é melhor para sua vida? Não liga pro julgamento, me poupe! As pessoas querem julgar demais, mas no fim das contas, ninguém vai viver suas dores", contou.

Na sequência, Gabi ainda detalhou que a rotina com o pequeno é puxada: “Tento conciliar com a agenda do Teo. Quando não dá, como hoje, levo junto comigo. Aceitei que a vida mudou e que preciso ser mais flexível para não surtar”, disse a artista, que precisou levar o pequeno para o salão de beleza para se arrumar antes de uma gravação.

Por fim, Gabi contou que evita compartilhar detalhes sobre a criação do herdeiro nas redes sociais para evitar julgamentos: “Sinto que o ambiente das redes sociais anda muito tóxico, estou me preservando e vivendo a vida de verdade, em off, mas inevitavelmente eu gosto de ser uma comunicadora, seja através da música ou não”, contou.

Vale lembrar que Pietro chegou ao mundo de forma natural no dia 18 de abril de 2024. Em suas redes sociais, Gabi se derreteu ao anunciar o nascimento de seu primeiro herdeiro com Teo: "Quando dizem que é o melhor momento da vida, realmente estão te dizendo a verdade. Obrigada, Deus, toda equipe médica e meu amor, Teo, por trazer nosso filho à vida num parto lindo! Nosso Pietro nasceu", declarou.

