Fofura! Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavie em passeio de helicóptero

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi compartilhou o momento em que realizou um passeio de helicóptero com a filha, Mavie

Neymar Jr. e Bruna Biancardi já estão em clima de festa! Nesta sexta-feira, 4, eles se hospedaram em um resort luxuoso na Arábia Saudita para comemorar o primeiro aniversário da filha, Mavie. Em suas redes sociais, a influenciadora digital compartilhou o momento em que estava fazendo um passeio de helicóptero com a pequena.

O registro foi publicado nos stories do Instagram. Nele, a pequena aparece usando um fone para abafar o som e cinto de segurança. Em um vídeo compartilhado mais cedo, Bruna mostrou a vista da aeronave, destacando a beleza do Mar Vermelho.

Veja o clique:

Mavie (Reprodução/Instagram)

Neymar Jr e Bruna Biancardi se hospedam em resort luxuoso para festa de Mavie

Mais cedo, Biancardi contou que ela e o namorado decidiram voltar a um resort que gostaram muito para comemorar o aniversário de Mavie. Após uma rápida visita ao local, ela decidiu voltar para passar mais dias e receber amigos e familiares para celebrar a chegada do primeiro ano de vida da filha.

"Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário da Mavie aqui no Red Sea, já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias, com a família e amigos para comemorar o ano dela", Bruna falou sobre a hospedagem, que conta com bangalôs luxuosos, piscinas, restaurantes, bar e uma área de praia exclusiva para família curtir com privacidade.

De acordo com informações do site Gshow, a herdeira de Neymar e Bruna Biancardi ganhará ainda duas festas: uma nos Emirados Árabes e outra no Brasil.

Vale lembrar que Mavie chegou ao mundo em 6 de outubro de 2023. Após um mês do nascimento da pequena, Bruna e Neymar anunciaram o rompimento e deixaram claro que a relação entre eles se restringia ao vínculo com a filha. No entanto, em julho deste ano, o casal reatou o relacionamento e, desde então, estão vivendo juntos na Arábia Saudita. Por lá, o jogador voltou a treinar com seu time, Al-Hilal.