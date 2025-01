Flávio Canto anuncia nascimento de seu segundo filho: 'Chegou lutando'

'Um mês e meio antes da hora', contou o apresentador e ex-judoca Flávio Canto sobre o nascimento de Henrique, seu segundo filho com Gabriela Palermo

Nesta terça-feira, 14, o apresentador e ex-judoca Flávio Canto anunciou o nascimento de Henrique, seu segundo filho com a advogada Gabriela Palermo.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-atleta postou uma foto ao lado da mulher e do herdeiro após o parto. Ele também mostrou o primogênito, Thomaz, conhecendo o irmãozinho. Ao dividir as imagens, Canto revelou que Henrique nasceu um mês e meio antes do que estava previsto.

"Um mês e meio antes da hora, com emoção, Henrique já chegou lutando", contou ele na legenda da publicação. Nos comentários, os seguidores parabenizaram o casal. "Saúde Henrique! Felicidades, família", desejou o jogador de vôlei Bruninho. "Viva esse príncipe lindo", escreveu uma seguidora. "Parabéns!!! Muita saúde e alegrias para toda família!", falou outra. "Parabéns! Que traga ainda mais felicidades pra família!", comentou uma fã.

Flávio e Gabriela se conheceram na festa de casamento de Kyra Gracie com o ator Malvino Salvador. Os dois estão juntos desde 2019.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flávio Canto (@flaviocanto)

Isabel Veloso celebra duas semanas de vida do filho, que segue na UTI

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, celebrou no último domingo, 12, as duas semanas de vida do primeiro filho, Arthur. O menino, fruto do relacionamento da jovem com Lucas Borba, nasceu prematuro, pois ela está em meio ao tratamento do câncer e não poderia seguir com a gravidez.

Recentemente, a influencer lamentou o fato da criança continuar internada na UTI. "Bom dia, hoje faz duas semanas do nosso Tutu", escreveu Isabel nos stories do Instagram, ao publicar uma foto a caminho do hospital para visitar o filho.

Na última semana, Isabel desabafou sobre as dificuldades que enfrenta desde o nascimento do filho. "Estou vivendo muitas emoções, sentimentos... Não tem sido fácil, pelo fato de ele estar na UTI e não estar perto da gente", disse em um trecho. Veja o desabafo completo!

Leia também:Nasce primeira filha do sertanejo Jeca: 'Minha maior missão é ser o melhor pai para essa menina'