Isabel Veloso celebra duas semanas de vida do filho, que segue na UTI

Vivendo um câncer sem cura, a influencer Isabel Veloso, de 18 anos, celebra as duas semanas de vida de Arthur, que nasceu prematuro por conta do tumor

A influenciadora Isabel Veloso, de 18 anos, celebra neste domingo, 12, as duas semanas de vida do primeiro filho, Arthur. O menino, fruto do relacionamento da jovem com Lucas Borba, nasceu prematuro, pois ela está em meio ao tratamento do câncer e não poderia seguir com a gravidez. Recentemente, a influencer lamentou o fato da criança continuar internada na UTI.

"Bom dia, hoje faz duas semanas do nosso Tutu", escreveu Isabel nos stories do Instagram, ao publicar uma foto a caminho do hospital para visitar o filho.

Isabel Veloso celebra duas semanas de vida do filho prematuro, Arthur - Foto: Reprodução/Instagram

Na última semana, Isabel desabafou sobre as dificuldades que enfrenta desde o nascimento do filho. "Estou vivendo muitas emoções, sentimentos... Não tem sido fácil, pelo fato de ele estar na UTI e não estar perto da gente. Eu como mãe sinto um vazio absurdo por ele ficar longe, mas com o coração quentinho em saber que ele está bem. Só falta ganhar peso e aprender a mamar no peito", iniciou.

E continuou: "Quando eu estiver um pouco melhor emocionalmente, venho falar para vocês o relato de parto, coisas que senti e aprendi com tudo isso. Mas ainda não é um assunto fácil para mim, por isso ainda não comentei nada aqui com vocês".

O que aconteceu?

Isabel Veloso foi diagnosticada como paciente terminal de um linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que não teria mais cura. Médicos chegaram a afirmar que a influenciadora só teria mais 6 meses de vida, mas ela superou esse período com cuidados paliativos.

Isabel decidiu ser mãe e encarou uma gravidez de alto risco. Por conta do câncer ter se espalhado pelo corpo, a jovem não levou a gestação até o final, pois seria perigoso para a saúde dela e a do filho. Diante disso, Arthur nasceu prematuro.

