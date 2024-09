Filho de Virginia impressiona com semelhança com o avô Leonardo

Em vídeo abrindo os olhinhos, filho de Virginia impressiona ao surgir a cara do avô Leonardo; veja a forte semelhança do bebê com o sertanejo

O filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, José Leonardo, encantou em um novo vídeo e chamou a atenção com a forte semelhança com o avô, o sertanejo Leonardo. Nesta quinta-feira, 19, a influenciadora postou um registro do bebê acordando e a carinha dele lembrou o avô.

Ao verem que o caçulinha do casal parece muito com o artista, os fãs do esposo de Poliana Rocha logo pegaram o vídeo e colocaram na página feita em homenagem a ele. De chupeta e com preguicinha, José Leonardo deu um show de fofura e mostrou lembrar bastante o vovô.

"Que genética forte! A Maria Flor é acara da mãe do Leonardo e o José Leonardo a cara do vovô", opinaram sobre os netos dele. "Carinha vov vovô Leo", observaram outros.

É bom lembrar que quando ele tinha acabado de nascer, Poliana Rocha também mostrou que ele se parece com ela ao relembrar um clique de sua infância. A mamãe, Virginia Fonseca, também provou que ele pode ser a cara dela. Ou seja, cada hora José Leonardo está parecendo com alguém, mas sempre dando um show de fofura com sua carinha.

Virginia mostra postura das filhas com o irmão

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão mostrando que são ótimas irmãs mais velhas. Após ficarem muito felizes ao conhecerem José Leonardo no hospital, agora em casa, as meninas não param de babar pelo bebê.

Prova disso foi o momento que a empresária mostrou em seus stories nesta quinta-feira, 19, dos filhos no quarto do caçula. Dormindo no berço, o herdeiro mais novo da apresentadora do SBT com Zé Felipe apareceu recebendo carinho das irmãs na cabeça. Veja o momento fofo do trio aqui.