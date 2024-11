Filho de Viih Tube e Eliezer encanta ao surgir com look natalino: 'Família completa'

Alerta fofura! Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, roubou a cena ao posar com look natalino em novo vídeo da família; confira

A influenciadora digital e empresária Viih Tube encantou os seguidores na noite de quinta-feira, 21, ao compartilhar em suas redes sociais um novo vídeo fofíssimo em família. Nas vésperas do fim de 2024, ela e o marido, Eliezer, revelaram que já decoraram a residência do casal com itens natalinos.

No vídeo publicado por Viih, os dois aparecem junto com a filha mais velha, Lua Di Félice, de 1 ano e sete meses, organizando a sala da casa com objetos de Natal. Ao final do registro, o trio mostrou o herdeiro caçula, o pequeno Ravi, que chegou para completar a família.

Esbanjando fofura, o bebê, que nasceu no dia 11 de novembro, surgiu vestindo um look de Papai Noel, com direito a macacão e gorrinho nas cores vermelha e branca. Encantados com o vídeo, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas a Viih Tube e Eliezer nos comentários.

"Nossa, que lindo! E agora com o Ravi, ele chegou para alegrar e completar essa linda família abençoada", declarou uma internauta. "Que lindo, ficou maravilhoso. Vocês são perfeitos em tudo", disse outra. "O clima natalino chegou, a família está completa", falou uma terceira.

Confira o look do filho caçula de Viih Tube e Eliezer:

Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer - Reprodulão/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer detalha nova rotina com Viih Tube após o nascimento de Ravi

O influenciador digital Eliezer está radiante desde que Ravi, seu filho caçula com Viih Tube, chegou ao mundo! O pequeno, que recebeu alta da maternidade junto com a mamãe no fim de semana e já está em casa, tem recebido todo carinho da família nos últimos dias.

Na manhã de segunda-feira, 18, em um vídeo enviado especialmente para o programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da TV Globo, Eliezer abriu o coração e contou detalhes sobre a nova rotina na residência após a chegada do bebê. Ele e Viih Tube também são pais de Lua, de 1 ano e sete meses; confira detalhes!

Leia também: Viih Tube explica internação na UTI após parto de Ravi: 'Foi por isso'