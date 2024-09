Filho de Jheny Santucci e Arthur Aguiar esbanja fofura em cliques inéditos

A influenciadora digital Jheny Santucci encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos do filho, Gabriel,

Jheny Santucci explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 26, ao compartilhar cliques inéditos do filho, Gabriel, de sete meses, fruto de seu relacionamento com o ator e ex-BBB Arthur Aguiar.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, o pequeno esbanja fofura ao surgir de sunga e chapéu, sentado em uma cadeira. O pequeno também aparece sorridente ao lado da mamãe à beira na piscina. Nos registros, é possível ver que dois dentinhos de Gabriel estão nascendo.

Ao postar as imagens do filho, Jheny se derreteu. "De sunga mamãezinha", escreveu ela na legenda da publicação. Os fãs ficaram encantados. "Puro charme. Lindo e Maravilhoso", disse uma seguidora. "Que príncipe sorridente e lindo", falou outra. "Tá fofo demais, e esses dentinhos lindos", comentou uma terceira.

Vale lembrar que o filho de Jheny e Arthur Aguiar completou sete meses no começo do mês. Na ocasião, a mamãe publicou diversos registros inéditos do pequeno se divertindo em momentos especiais e se declarou. "7 meses que minha vida mudou para melhor, obrigada, meu filho, por nos escolher. Você é uma bênção! Te amo muito", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram

Jheny Santucci mostra fotos especiais com o filho e a enteada

A influenciadora digital Jheny Santucci usou as redes sociais para dividir com os seguidores novos cliques encantadores. Na segunda-feira, 23, a namorada do ator e cantor Arthur Aguiar resgatou alguns momentos marcantes em família vividos na sua última semana.

Por meio de seu Instagram oficial, Jheny mostrou que aproveitou um dia de piscina ao lado de Gabriel, filho de 7 meses do casal, e da enteada, Sophia Cardi, de 5 anos, fruto do antigo casamento de Arthur com a coach Maíra Cardi.

Além de fotos com os pequenos, Jheny Santucci também publicou um registro romântico ao lado de Arthur Aguiar. "Um pouquinho dessa semana maravilhosa. Muito trabalho e muita diversão com a família também", escreveu a influenciadora na legenda da postagem. Veja a publicação!