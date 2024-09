Arthur Aguiar e Jheny Santucci celebram 7 meses do filho, Gabriel: 'Benção'

Que fofura! Arthur Aguiar e a namorada, Jheny Santucci, encantaram a web com vídeos inéditos do filho em mesversário de 7 meses

O ator Arthur Aguiar e Jheny Santucci encantaram os seguidores na noite de sábado, 7, ao celebrarem mais um mesversário do filho, Gabriel. Através das redes sociais, o casal publicou diversos registros inéditos do pequeno se divertindo em momentos especiais.

Em um vídeo, é possível ver Sophia Cardi, primogênita de Arthur Aguiar, brincando com o irmão caçula durante o banho do bebê. "7 meses que minha vida mudou para melhor, obrigada, meu filho, por nos escolher você é uma bênção! Te amo muito", declarou Jheny na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à família do campeão do BBB 22 e também celebraram a data especial. "Lindo demais! Tá crescendo tão rápido", derreteu-se uma fã. "Que bebê mais lindo, encantador e como tá passando rápido, logo já é um aninho desse príncipe", disse outra. "Que lindos momentos!", escreveu uma terceira.

Vale lembrar que Sophia Cardi, de 5 anos, é fruto do antigo casamento de Arthur Aguiar com a coach Maíra Cardi. Atualmente, a famosa é casada com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico, que também considera a pequena como filha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jheny (@jhenysantucci)

Arthur Aguiar revela se tem planos para se casar novamente

Recentemente, Arthur Aguiar agitou as redes sociais ao revelar seus planos para um possível casamento com a namorada, Jheny Santucci. Na ocasião, o ator e cantor confirmou que só não oficializaria a união com a empresária 'se fosse louco'.

O assunto surgiu quando Jheny abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram. Questionada sobre os planos de se casar, a empresária afirmou que pretende subir ao altar, mas que tudo acontecerá no tempo certo, considerando que o namoro deles ainda é recente: "Vocês falam de um jeito como se estivéssemos juntos há 10 anos", iniciou ela.

"Calma. Se a gente não tivesse essa intenção não faria sentido estarmos juntos. Vai chegar a hora, acalmem o coração", disse a influenciadora digital, que depois compartilhou uma mensagem de Arthur falando sobre os planos para o casório deles: "Só se eu fosse louco de não casar, né? Te amo", o ator e cantor se derreteu e confirmou.