Jheny Santucci mostra fotos especiais com o filho e a enteada, Sophia

Namorada de Arthur Aguiar, Jheny Santucci encantou com fotos de momentos especiais do casal em família: 'Amor e cumplicidade'

A influenciadora digital Jheny Santucci usou as redes sociais para dividir com os seguidores novos cliques encantadores. Na segunda-feira, 23, a namorada do ator e cantor Arthur Aguiar resgatou alguns momentos marcantes em família vividos na sua última semana.

Por meio de seu Instagram oficial, Jheny mostrou que aproveitou um dia de piscina ao lado de Gabriel, filho de 7 meses do casal, e da enteada, Sophia Cardi, de 5 anos, fruto do antigo casamento de Arthur com a coach Maíra Cardi.

Nas imagens, a companheira do campeão do BBB 22, da TV Globo, surge sorridente enquanto posa com as crianças na água. Os herdeiros de Arthur Aguiar ainda roubaram a cena ao esbanjar fofura para as câmeras.

Além de fotos com os pequenos, Jheny Santucci também publicou um registro romântico ao lado de Arthur Aguiar. "Um pouquinho dessa semana maravilhosa. Muito trabalho e muita diversão com a família também", escreveu a influenciadora na legenda da postagem.

Encantados com os cliques em família, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas ao casal nos comentários. "Eu não imagino o Arthur sem a Jheny, ela trouxe paz pra vida dele, é visível o brilho no olhar dos dois", declarou uma seguidora. "Família linda! Adoramos ver um pouquinho desse momento de vocês!", disse outra.

Quem também deixou um recado especial na publicação foi Kátia Aguiar, mãe de Arthur. "Naturalmente família, amor e cumplicidade! Amo vocês", derreteu-se a sogra de Jheny Santucci. "Amo vocês!," acrescentou o ator.

Arthur Aguiar relembra casamento com Maíra Cardi

O cantor e ator Arthur Aguiar abriu o coração ao recordar a grande polêmica em torno de seu antigo casamento com Maíra Cardi. Em entrevista ao podcast 'No Lucro', da CNN, o artista revelou que o ex-relacionamento ainda afeta sua carreira artística nos dias de hoje.

"Ainda tem um pouco dessa questão [de as marcas pensarem]: 'Ah, não sei, ele é muito polêmico, ele é muito não sei o quê...', mas na verdade eu não sou um cara polêmico, eu sou cara que teve uma polêmica, mas não um cara polêmico. Um cara polêmico é quem teve diversas polêmicas", declarou ele.

