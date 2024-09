A cantora Gabi Luthai encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a primeira vez do filho, Pietro, na praia com a família

Gabi Luthai explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques com o filho, Pietro, de cinco meses. Dessa vez, a cantora mostrou que a família se reuniu para levar o menino para a praia pela primeira vez.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a mamãe e o herdeiro aparecem acompanhados do papai, Teo Teló, dos tios e padrinhos Thais Fersoza e Michel Teló, além dos priminhos, Melinda e Teodoro. Para colocar os pezinhos na areia, Pietro surgiu usando um macacão listrado e uma camiseta verde.

Ao dividir os cliques encantadores, Gabi se derreteu. "Às vezes eu paro e penso: será que algum dia eu imaginei sentir um amor assim? Que loucura. 1ª vez do Pietro na praia, na companhia dos dindos e primos. Pura gostosura de pezinhos na areia. Muitos beijos e chamego", disse a cantora na legenda.

Thais Fersoza celebrou o momento em família nos comentários. "Amor da nossa vida!!! Que alegria fazer parte desse momento... os dindos e primos amam tanto! Dias mais que especiais... nosso mascotinho do amor!", se declarou a atriz e apresentadora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Gabi Luthai justifica decisão de dispensar babá para o filho

Recentemente, Gabi Luthai respondeu perguntas de seus seguidores nas redes sociais. Entre as dúvidas, a cantora explicou por que decidiu cuidar do filho, Pietro, sem a ajuda de uma babá. Inclusive, ela ressaltou que essa foi uma escolha feita em conjunto com o marido, o empresário Teo Teló, que é irmão do cantor sertanejo Michel Teló.

Nos stories do Instagram, Gabi abriu uma caixinha de perguntas e, entre as questões, foi perguntada por uma seguidora sobre sua decisão na criação de Pietro: "Você tem babá? Tenho um bebê e estou pensando em ter, mas medo do julgamento", disse. Em resposta, a cantora e influenciadora contou que optou por dispensar a ajuda no momento.

"Não temos babá por uma escolha nossa. A gente se divide, Teo e eu. Confesso para vocês que não é nada fácil, mas foi uma escolha do casal. Acho que você deve pensar o seguinte: o que é melhor para sua vida? Não liga pro julgamento, me poupe! As pessoas querem julgar demais, mas no fim das contas, ninguém vai viver suas dores", contou. Saiba mais!