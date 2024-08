Filho de Gabi Luthai e Teo Teló rouba a cena em fotos em família

A cantora Gabi Luthai encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos com o marido, Teo Teló, e o filho, Pietro

Gabi Luthai explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar alguns cliques em família para comemorar o Dia dos Pais, celebrado neste domingo, 11.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora posou sorridente ao lado do marido, Teo Teló, e do filho deles, Pietro, de três meses, e homenageou o amado. "De uma coisa sempre tive certeza, que você seria um paizão! Te amo, meu amor! Feliz dia dos pais. Deus abençoe nossa família! @teotelo", declarou a famosa.

Além das fotos, Gabi postou um vídeo mostrando a técnica usada para que o herdeiro saísse dando risada nas fotos em família. Na gravação, Teo aparece dando muitos beijos em Pietro. "O vídeo do final é o truque pra conseguir tantos sorrisinhos nas fotos", contou a cantora.

Os internautas ficaram encantados com os registros. "Família linda! Deus abençoe", disse uma seguidora. "Gente, que sorriso lindo desse baby", afirmou outra. "Gente, a primeira foto! Socorro", se derreteu uma fã.

Teo Telo também deixou um recado nos comentários. "Só peço a Deus saúde e sabedoria pra ajudar a guiar os passos do nosso Pietro!", escreveu ele.

Recentemente, Gabi mostrou os detalhes do quarto luxuoso de Pietro. O casal escolheu uma decoração em tons de azul e verde, e priorizaram a praticidade na escolha da disposição dos móveis e itens decorativos. O projeto segue a linha do design clean, feito pela arquiteta Carol Castilho, e não possui um tema, mas tem uma estampa com folhas e árvores em um detalhe na parede do berço do bebê.

Confira:

Gabi Luthai fala sobre perda de peso pós-parto

A cantora Gabi Luthai usou as redes sociais para conversar com seus seguidores sobre perda de peso pós-parto. Ela abriu uma caixinha de perguntas para interagir com seus seguidores, e disse que já perdeu todos os quilos que ganhou na gestação.

A artista é mãe do pequeno Pietro, fruto de seu casamento com Teo Teló. Durante a gestação, a influenciadora contou que ganhou cerca de 14kg, porém já conseguiu eliminar eles com ajuda de acompanhamento médico: "Faço acompanhamento nutricional com a @clinicaseven. Já perdi todos os quilos que ganhei na gestação, porém, composição corporal está longe de ser o que era antes", explicou. Confira!