Luca, filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, esbanjou fofura ao surgir brincando em um parquinho de madeira com a mamãe.

Em seu perfil no Instagram, o papai coruja compartilhou um vídeo mostrando o herdeiro, que tem apenas 1 aninho, se divertindo enquanto desce sozinho em um escorregador e também acompanhado da atriz.

Ao dividir com os fãs o momento fofo do filho, Jarbas se derreteu. "Que alegria assistir meu filho brincando nesse parquinho de madeira, ele ama o escorrega, o balanço, a ponte de madeira e a gangorra, e nós nos sentimos seguros!", contou o artista na legenda da publicação.

Os internautas ficaram encantados com o post. "Que lindo!! Aproveite muito sua infância Luca", disse uma seguidora. "Que delícia", escreveu outra, "Fofo", falou uma fã. "Que maravilha! Ele se divertindo com a mamãe dele!", comentou mais uma.

Vale lembrar que antes de se relacionar com Jarbas, Claudia foi casada com o ator Edson Celulari, com quem teve dois filhos, Enzo Celulari, de 27 anos, e Sophia Raia, de 21, que atualmente mora em Nova York, nos Estados Unidos.

Confira:

Claudia Raia encanta ao mostrar fotos dos filhos juntos

Em suas redes sociais, Claudia Raia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. E no dia 5 de setembro, que foi celebrado o Dia do Irmão, a atriz não deixou a data passar batida.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou diversas fotos dos filhos, Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca, curtindo momentos especiais juntos, e se derreteu. "Que sorte é ter o amor de um irmão para confiar nosso coração, sonhos e segredos! Feliz dia do irmão", escreveu Claudia na legenda, adicionando um emoji de coração. Veja as fotos!