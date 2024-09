Claudia Raia encanta ao mostrar fotos dos filhos juntos

Para celebrar o Dia do Irmão, Claudia Raia encantou seus seguidores ao compartilhar diversas fotos dos filhos Enzo, Sophia e Luca juntos

Em suas redes sociais, Claudia Raia sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores. Como nesta quinta-feira, 5, é celebrado o Dia do Irmão, a atriz não deixou a data passar batida.

Em sua conta no Instagram, a artista publicou diversas fotos dos filhos curtindo momentos especiais juntos. Claudia é mãe de Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, frutos do seu relacionamento com Edson Celulari, e também tem o caçulinha Luca, de um aninho, do seu atual casamento com Jarbas Homem de Mello.

No carrossel de fotos, é possível ver imagens dos filhos mais velhos juntos e também deles curtindo muito o irmão caçula. "Que sorte é ter o amor de um irmão para confiar nosso coração, sonhos e segredos! Feliz dia do irmão", escreveu Claudia na legenda, adicionando um emoji de coração.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Família linda", escreveu uma internauta. "Você sabe fazer filhos bonitos hein", brincou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Momento fofo

Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais na noite de quarta-feira, 4, ao compartilhar um vídeo de um momento fofo entre seu filho mais velho, Enzo Celulari, e o caçula, Luca, de um aninho.

No vídeo publicado no feed do Instagram, os dois aparecem batucando dois objetos redondos no chão e a mamãe coruja se derreteu pelo momento. "Fazendo música com o irmão", escreveu a artista na legenda da publicação.

A postagem recebeu vários comentários fofos. "Riqueza", disse uma seguidora. "Lindos demais", afirmou outra. "Que fofura", falou uma fã. "Que coisa mais linda do mundo", comentou mais uma. "Meu baterista lindo", escreveu Enzo.

Vale lembrar que Luca é filho de Claudia com Jarbas Homem de Mello. Já Enzo e Sophia Raia são frutos do casamento da atriz com o ator Edson Celulari.