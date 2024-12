Sthefany Brito impressiona ao cortar o cabelo do filho mais velho

A atriz Sthefany Brito surgiu cortando o cabelo do filho mais velho, Antonio Enrico, e explicou o motivo de não ter ido em um cabeleireiro

Sthefany Brito chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 26, ao mostrar que leva bastante jeito como cabeleireira.

Através dos Stories do Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece cortando o cabelo do filho mais velho, Antonio Enrico, de quatro anos, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky, e explicou o motivo de não ter ido em um profissional.

"A única pessoa que o Enrico deixou na boa cortar o cabelo dele sofreu um acidente e não vai conseguir tão cedo cortar o cabelo... Tô há um tempão tentando convencer ele a ir em algum salão, mas sem sucesso. Então hoje a 'cabeleleila Leila' que habita em mim entrou em ação", detalhou.

Além de Enrico, Sthefany e Igor também são pais de Vicenzo, de três meses. Mais cedo, a atriz abriu o álbum de fotos da comemoração do seu Natal em família, que contou com a visita especial do Papai Noel.

Confira:

Sthefany Brito corta o cabelo do filho - Foto: Instagram

Sthefany Brito faz linda homenagem ao padrasto

No último sábado, 21, Sthefany Brito publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que o seu padrasto Joe aparece se divertindo com o filho mais velho. Na legenda, a atriz se declarou para o seu segundo pai, que fez aniversário.

"Ele chegou na minha vida quando eu tinha quatro anos, desde lá ele esteve do meu lado nos momentos mais importantes e lindos e também os mais difíceis! Ele me ensinou a amar comer tomate com sal, me ensinou a andar de bicicleta sem rodinha… ele faz os melhores sanduíches do mundo e também monta as tábuas de frios mais bonitas! Ele é meu pai, não de sangue, mas de alma, de coração e de outras vidas!!!! Cresci com dois pais, cresci vendo os dois se respeitando e sempre convivendo, cresci com amor em dobro! Era destino", escreveu em um trecho. Confira a homenagem completa!

Leia também:Sthefany Brito encanta ao mostrar o trabalho de escola do filho: 'Morrendo'