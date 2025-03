Graciele Lacerda expõe dificuldade no pós-parto: 'É impressionante'

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 13, para compartilhar um desabafo

A influenciadora digital Graciele Lacerda usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 13, para compartilhar um desabafo sobre o seu corpo após dar à luz Clara, de dois meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Zezé Di Camargo. Ela contou que está focada em voltar ao corpo anterior à gravidez e confessou as dificuldades que tem enfrentado nesse processo.

"Agora que eu estou nesse processo para voltar ao meu corpo, que eu não estou ainda no meu peso, acho que está faltando 5 kg ou 6 kg para eu voltar pro meu peso. Não estou pesando aqui na fazenda, mesmo porque, quando eu cheguei, fiquei uma semana comendo errado. Então, eu desandei tudo. Eu voltei no carnaval pra cá a ficar bonitinha", iniciou ela.

E continuou: "Nossa, é impressionante. A volta é diferente de antes de eu engravidar. Antes de eu engravidar, quando eu viajava, comia errado, engordava, eu conseguia meu resultado rapidinho. E uma dificuldade que eu estou sentindo no pós-parto é isso: voltar para o meu peso, voltar para o meu corpo. Não é fácil".

"Hoje eu entendo quando muita gente que tem neném fala que não voltou o corpo até hoje, que desandou, que desistiu. Porque a gente se mata. Estou comendo certinho, fazendo academia, tô fazendo a minha parte. Só que o resultado é muito lento. Aí dá vontade de desistir. E é nessas horas que acaba comendo coisa que não deve e estraga todo o processo. Pra desandar é muito fácil. A gente não consegue ver nosso progresso."

A influenciadora também destacou que ter tido a filha após os 40 anos torna a perda de peso mais difícil, devido ao metabolismo mais lento. "Pra eu voltar pro meu corpo com 44 anos não está sendo fácil. Mas eu vou voltar porque eu sou muito resistente e focada. E quando eu coloco um objetivo, eu vou."

"Então, eu não estou podendo fazer nenhum tipo de deslize até eu chegar no meu peso. E está sendo difícil porque eu estou amamentando, dá muita fome, muita vontade de doce", complementou ela, que contou que está procurando alternativas para ajudar a diminuir a vontade de comer açúcar. A influenciadora contou ainda que não pretende fazer cirurgias plásticas ou tomas medicamentos que ajudam no emagrecimento.

