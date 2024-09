Filha de Xande de Pilares encanta ao surgir fantasiada em novo ensaio fotográfico

Celebrando 5 meses da filha, o cantor Xande de Pilares e a esposa se fantasiaram como personagens do desenho 'Os Flintstones'

O cantor Xande de Pilares usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 5, para compartilhar um novo ensaio fotográfico fofíssimo em família. Em seu Instagram oficial, o artista mostrou imagens ao lado da esposa, Thay Pereira, e da filha do casal, Estrela.

Para comemorar a chegada dos 5 meses da herdeira, os dois inspiraram no desenho 'Os Flintstones' e se fantasiaram com roupas dos personagens da animação. Mas quem roubou a cena mesmo foi a pequena Estrela, que surgiu vestida de Pedrita.

Esbanjando fofura, a bebê apareceu sorrindo ao posar para a câmera junto com os papais corujas. "5 meses da nossa Pedrita, tempo vai com calma", escreveu a esposa de Xande de Pilares na legenda da postagem.

Encantados com as fotos, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à família nos comentários. "Não dou conta de tanta lindeza… o que é essa Pedrita mais risonha do mundo?!", derreteu-se uma seguidora. "Tá cada dia mais fofa! Quem aguenta?", declarou outra. "Eu fico aguardando o mêsversário da Estrela. Cada tema mais criativo que o outro!", elogiou uma terceira.

Vale lembrar que Xande de Pilares e Thay Pereira estão juntos desde 2020. Além de Estrela, o cantor também é pai de Alexandre Lucas, de 24 anos, e Alexandre Junior, de 23 anos, frutos de relacionamentos anteriores.

Confira as fotos do mesversário da filha de Xande de Pilares:

