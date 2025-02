Filha de Neymar encanta ao surgir fazendo aula de balé; veja

Com apenas um ano, filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie, encanta ao surgir com look especial para a aula de balé; confira o momento

A filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, já está fazendo atividade física. Com apenas um ano, a bebê está praticando balé e os registros de sua ida à aula de dança foi mostrada pelos papais na rede social.

Nos stories, tanto o jogador de futebol quanto a influenciadora digital postaram as fotos da herdeira vestido com a roupa rosa para o compromisso. Já em clima de Carnaval, Mavie ainda apareceu com bilho no rosto e no cabelo.

"Bailarinas", derreteu-se o atleta ao exibir a menina ao lado de sua amiguinha no estúdio fazendo a aula. "Elas cresceram", babou a mamãe ao mostrar a filha acompanhada.

É bom lembrar que Mavie é uma das filhas de Neymar Jr. Ele também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, Helena, de 9 meses, e espera a chegada de Mel, que está na barriga de Bruna Biancardi.

O novo lar de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Neymar Jr está de casa nova! O jogador de futebol, que passou cerca de 12 anos morando fora do Brasil, passará a residir em uma mansão no litoral de São Paulo com a companheira, Bruna Biancardi, e a filha mais velha do casal, Mavie, de 1 ano.

O atleta compartilhou em suas redes sociais um registro com Bruna celebrando a mudança oficial da família para a nova residência. A influenciadora digital também publicou uma imagem da mesa com alguns aperitivos para servir os amigos que também estavam no local.

"Primeiro dia na casinha nova", escreveu o atleta na legenda da postagem, acrescentando um emoji de coração vermelho. A nova mansão de Neymar Jr e Bruna Biancardi, com vista para o mar, está localizada no Morro de Santa Terezinha.

A casa tem vista para a orla de Santos, piscina com borda infinita, ambientes espaçosos e com decoração sofisticada. O novo bairro de Neymar na Baixada Santista é de luxo e possui propriedades que podem custar até R$ 35 milhões.

