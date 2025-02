Neymar Jr vai morar em mansão luxuosa. Veja as fotos do local

Neymar Jr comprou uma mansão de luxo na Baixada Santista para ficar mais perto do time Santos durante os treinos e a arquiteta mostrou as fotos do local

O jogador de futebol Neymar Jr já comprou uma nova mansão para chamar de sua. Ele adquiriu uma propriedade de luxo na Baixada Santista, litoral de São Paulo, para ficar mais perto dos treinos do time Santos e não precisar ir à cidade de helicóptero. Então, ele vai se mudar para uma casa com vista para o mar no Morro de Santa Terezinha.

No último final de semana, a arquiteta Rafaella Bittencourt exibiu algumas novas de como é a nova mansão do jogador de futebol. A casa tem vista para a orla de Santos, piscina com borda infinita, ambientes espaçosos e com decoração sofisticada.

O novo bairro de Neymar é de luxo e possui propriedades que podem custar até R$ 35 milhões. Até agora, o preço da mansão dele não foi revelado.

Atualmente, Neymar está morando em sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro, e precisa ir de helicóptero para os treinos no CT Rei Pelé, em Santos.

Nova mansão de Neymar Jr - Foto: Reprodução / Adriano Pacelli via Rafaella Bittencourt

Neymar Jr completa 33 anos

O jogador de futebol Neymar Jr completou 33 anos de idade nesta quarta-feira, 5, e ganhou uma declaração de amor da namorada, a influencer Bruna Biancardi. Inclusive, ela confirmou o nome da segunda filha deles ao assinar o post com os nomes: "Bru, Mavie e Mel".

"Quantas fases já passamos, né? Algumas boas, outras nem tanto... Mas, hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui! Parabéns meu amor, que Deus te proteja de todo o mal, cuide sempre de você e permita que você realize todos os sonhos que ainda não realizou! Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento!", disse ela.

E completou: "Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa e só quem te conhece de verdade, tem o prazer de saber quem é você por trás do que todo mundo vê. Desejo que você continue esse menino brincalhão, sonhador, engraçado e esse homem especial, companheiro e dedicado. Obrigada por tudo e principalmente pelos melhores presentes da minha vida! Nossas meninas e a nossa família! Ansiosa por hoje. BRILHA!! Te amamos muito! Beijos, Bru, Mavie e Mel".

