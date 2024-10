Filha de Michelle Loreto encanta ao usar vestido de crochê: 'Muito linda'

A jornalista Michelle Loreto encantou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais um clique inédito de sua filha, Aurora

A jornalista Michelle Loreto explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo clique com a filha, Aurora, que completou 1 aninho no começo do mês. A menina é fruto de seu relacionamento com Alexandre Mattoso.

No clique publicado no feed do Instagram, a apresentadora e a herdeira aparecem sorridentes durante um ensaio fotográfico. Para o registro, Aurora esbanjou estiloso ao surgir usando um vestido de crochê, na cor branca, além de uma tiara no cabelo.

Já na legenda da publicação, Michelle Loreto deixou um recado para os seus seguidores. "Passando, por aqui, para desejar um fim de semana feliz pra todo mundo!!!!!! Um xêro!", desejou a jornalista, que comanda o quadro 'Bem-Estar', na Globo.

Os internautas ficaram encantados com o post. "Aurora é linda e com este vestido de crochê, que é minha paixão, ficou mais linda ainda", disse uma seguidora. "Amei essa foto", escreveu outra. "Aurora é muito linda!", falou uma fã.

Vale lembrar que Aurora completou 1 ano no dia 7 de outubro e a mamãe comemorou a data com uma bela homenagem. "Filha, 1 ano. E eu sinto uma alegria enorme por ser sua mãe. Foram tanto desafios nesse tempo. E eles nos fizeram mais fortes e unidas. Que privilégio ser sua mãe! Que alegria você carrega, meu amor! Obrigada por tanto! Te amo e estarei sempre com você. Seja feliz!", declarou Michelle ao recordar vários momentos da filha.

Confira:

Michelle Loreto mostra detalhes da festa de aniversário

Aurora, filha de Michelle Loreto e Alexandre Mattoso, completou seu primeiro ano de vida no dia 7 de outubro e os papais prepararam um festão para comemorar a data especial. Na última quinta-feira, 10, a apresentadora do quadro 'Bem-Estar', da Globo, compartilhou em seu perfil oficial no Instagram algumas fotos da comemoração, que teve como tema o 'sol'.

A festa contou com muitas bexigas amarelas, flores, além de um bolo dourado e muitos docinhos. Para a festa, Aurora surgiu usando um vestido, sapatinho e uma presilha de laço no cabelo. Já a mamãe apostou em uma camiseta branca com a frase: 'Mãe suficientemente boa', e uma calça e sapato preto. "#tbt Um ano da nossa menina luz!", escreveu ela na legenda da publicação. Veja a publicação!