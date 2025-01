Maíra Cardi relembra experiência traumática na infância

Maíra Cardi desabafou ao relembrar uma experiência traumática que viveu na infância e afirmou que na época não sabia dizer não

Nesta quarta-feira, 15, Maíra Cardi participou do podcast A CEO Tá On e relembrou uma experiência traumática que viveu na infância. A life coach sofreu abuso aos quatro e sete anos, e contou que na época não entendia direito o que estava acontecendo.

"Sofri vários abusos. Meu primeiro abuso foi com quatro anos, exatamente porque eu não sabia dizer não. No começo, com quatro anos, quando você sofre um abuso sexual, e tem vários níveis, ele te incomoda, você se sente super incomodada. Tinha um vizinho que sempre me abusava e era sempre na piscina, eu não gostava, aquilo me incomodava, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Ele enfiava a mão por dentro da calcinha do meu biquíni e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo", dissse.

Quando foi abusada novamente aos sete anos, Maíra decidiu se abrir com seu pai. "Com sete anos eu sofri um abuso com meu professor de ginástica olímpica, só que esse foi muito mais difícil de perceber porque era na frente de todo mundo, ele falava 'senta aqui no meu colo'; ele me esfregava, só que na frente de todo mundo. Então, supostamente, o professor está pedindo para a aluna sentar no colo, e visualmente, ninguém estava vendo, mas eu estava sentindo. Até que um dia eu me incomodei muito e falei para o meu pai 'tem alguma coisa que eu não sei o que é, eu não gosto, ele me pede para sentar no colo dele, eu não gosto'. E eu chorei muito. Meu pai só fechou a cara e falou 'você tem certeza disso que você está me falando?', falei 'tenho'. Até hoje eu não sei o que aconteceu, porque o professor desapareceu de lá [da escola]", afirmou.

A famosa ainda ressaltou que é muito atenta com a filha Sophia, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Arthur Aguiar.

Perda do bebê

Maíra Cardi usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores. Através de seu perfil no TikTok, a influenciadora digital revelou que perdeu o bebê que estava esperando com Thiago Nigro.

No vídeo, ela aparece no hospital contando para a médica que estava preocupada após ter alguns sangramentos. Em outro momento, Maíra aparece sendo examinada e a profissional explica que o bebê estava sem batimentos.

"Está tudo grudadinho, mas não está tudo bem... Nem sei falar o que sentimos nessa hora! Mas demoramos para nos situar. Ela disse que não houve descolamento (de placenta). O coração apenas parou de bater. Ela disse que possivelmente parou de bater há três dias, ou seja, dia 31. Deus sabe de todas as coisas. Aceitamos tudo que ele tem para nós. Claro que nosso coração fica triste", desabafou no vídeo.

Maíra, que é mãe de Lucas, de 23 anos, e de Sophia, de seis, contou que já informou a caçula sobre a perda do bebê. "Resolvemos contar para Sophia antes dela saber de outra forma", explicou.

