Maíra Cardi relembra vazamento de vídeo íntimo após BBB: 'Gravíssimo'

Durante participação em um podcast, Maíra Cardi relembrou um momento difícil que viveu após ter um vídeo íntimo vazado. Veja o que ela disse!

Nesta quarta-feira,15, Maíra Cardi participou do podcast A CEO Tá On e relembrou um momento difícil que viveu após sua participação no Big Brother Brasil 9, reality show exibido pela Rede Globo.

A life coach teve um vídeo íntimo vazado. "Quando eu saí do BBB, eu tive um problema gravíssimo. Eu era casada, e eu não sabia que meu ex-marido, do celular dele, fez um vídeo de um momento íntimo nosso. No final do vídeo, eu olho para ele e falo: 'Você não está filmando, né?'. Ele fala: 'Não'. Ou seja...", disse ela.

Em seguida, a famosa ainda afirmou que tem certeza que o ex-marido não foi o responsável pelo vazamento das imagens. "Por que eu tenho certeza de que não foi? Porque esse celular, ele passou para mim... Era meu, e eu perco tudo. Eu perdi esse celular três anos antes do Big Brother, no aeroporto do Rio de Janeiro. E aí, depois que eu fiquei famosa, alguém que achou o celular e não jogou o vídeo fora percebeu que era eu e jogou na internet", disse.

Experiência traumática

Nesta quarta-feira, 15, Maíra Cardi participou do podcast A CEO Tá On e relembrou uma experiência traumática que viveu na infância. A life coach sofreu abuso aos quatro e sete anos, e contou que na época não entendia direito o que estava acontecendo.

"Sofri vários abusos. Meu primeiro abuso foi com quatro anos, exatamente porque eu não sabia dizer não. No começo, com quatro anos, quando você sofre um abuso sexual, e tem vários níveis, ele te incomoda, você se sente super incomodada. Tinha um vizinho que sempre me abusava e era sempre na piscina, eu não gostava, aquilo me incomodava, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Ele enfiava a mão por dentro da calcinha do meu biquíni e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo", dissse.

Quando foi abusada novamente aos sete anos, Maíra decidiu se abrir com seu pai. "Com sete anos eu sofri um abuso com meu professor de ginástica olímpica, só que esse foi muito mais difícil de perceber porque era na frente de todo mundo, ele falava 'senta aqui no meu colo'; ele me esfregava, só que na frente de todo mundo. Então, supostamente, o professor está pedindo para a aluna sentar no colo, e visualmente, ninguém estava vendo, mas eu estava sentindo. Até que um dia eu me incomodei muito e falei para o meu pai 'tem alguma coisa que eu não sei o que é, eu não gosto, ele me pede para sentar no colo dele, eu não gosto'. E eu chorei muito. Meu pai só fechou a cara e falou 'você tem certeza disso que você está me falando?', falei 'tenho'. Até hoje eu não sei o que aconteceu, porque o professor desapareceu de lá [da escola]", afirmou.

Leia também: Psicóloga detalha autismo de Thiago Nigro