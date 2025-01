Filha de Jeniffer Nascimento surge sorridente em foto com a mãe

A atriz Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto de Lara, sua filha com Jean Amorim

Jeniffer Nascimento explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 19, ao compartilhar um clique fofo com a filha, Lara, de 1 aninho, fruto de seu casamento com Jean Amorim.

No clique publicado no feed do Instagram, a atriz aparece segurando a herdeira no colo, que está usando um vestido branco e amarelo e dando um belo sorriso. Ao fundo, é possível ver uma praia. "Domingou com Alegria", escreveu a mamãe coruja na legenda.

Os internautas se derreteram com o registro. "Essa garotinha é pura luz, que sorriso que ilumina a alma", disse uma seguidora. "Lindas demais", falou outra. "Aaaah que sorriso doce", escreveu uma fã. "Mamãe e filha duas maravilhosas. Deus as abençoe", comentou mais uma.

Recentemente, Jeniffer mostrou um passeio de barco que realizou com Jean e Lara na Bahia. "Deus, do fundo do coração? Eu não preciso de muito", disse a artista ao compartilhar as imagens do momento de lazer.

Jeniffer Nascimento detalha momento de desespero após crise alérgica

A atriz Jeniffer Nascimento passou por um grande susto após apresentar sintomas de uma reação alérgica. Em suas redes sociais, ela detalhou como a crise aconteceu e aproveitou para fazer um alerta às pessoas.

"Sempre comi frutos-do-mar a vida inteira. Inclusive, na minha gestação comi camarão, comi lagosta. Mas depois que tive a Lara ainda não tinha comido lagosta. Hoje eu fui almoçar em um restaurante que eu peço comida toda semana, mas nunca tinha comido lagosta lá. Em questão de minutos, tive uma crise alérgica muito severa", contou a atriz.

"Começou com espirro, de repente comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho. Em questão de minutos, o rosto inteiro ficou inchado, a pele queimando, cheia de bolinhas no rosto. Comecei a ficar sem voz, garganta seca, quase fechando glote. Graças a Deus deu tempo de chegar no hospital. Foi algo desesperador", acrescentou. Confira o relato completo!

