Jeniffer Nascimento curte passeio de barco com o marido e a filha

A vatriz Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar vários fotos ao lado de sua família

Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais neste domingo, 29, ao compartilhar novas fotos em família. Ela está em Salvador, na Bahia, e aproveitou para fazer um passeio de barco.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz surgiu sorridente ao lado do marido, Jean Amorim, e da filha do casal, Lara, de 1 aninho, enquanto aproveitavam o belo cenário. Para o momento de lazer, Jeniffer usou um biquíni preto e óculos escuros.

Além de aproveitar o momento com a filha no mar, Jeniffer postou uma clique agarradinha com Jean. Ao dividir os registros, ela escreveu na legenda: "Deus, do fundo do coração? Eu não preciso de muito", afirmou a artista.

O post recebeu diversos elogios. "Que lindos. A 5° foto, vocês ficaram em formato de coração. Que lindo", disse uma seguidora. "Que lindos, que Deus abençoe vocês", escreveu outra. "Que lugar lindo, Deus abençoe sua família", comentou uma fã. "Muitas bençãos sejam derramadas nessa família linda", desejou mais uma.

Confira:

Jeniffer Nascimento mostra festa de aniversário da filha

No dia 13 de dezembro, Lara, filha de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim, completou seu primeiro ano de vida e os papais comemoraram a data especial com uma festa temática.

Em seu perfil no Instagram, a atriz exibiu os detalhes da comemoração, que teve como tema o filme 'Encanto', e chamou a atenção ao mostrar que a família se fantasiou como os personagens da animação da Disney. "Família Madrigal comemorando o primeiro ano da nossa princesa Lara! Porque se não for pra brincar a gente nem faz festa", escreveu ela na legenda da publicação.

