Filha de Jeniffer Nascimento esbanja fofura em aeroporto. Veja!

A atriz Jennifer Nascimento desembarcou no aeroporto Santos Dumont com a filha Lara, de 10 meses, e a bebê esbanjou muita fofura

Nesta quinta-feira, 7, Jennifer Nascimento foi fotografada ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, localizado no Rio de Janeiro.

A atriz estava com a filha Lara, de 10 meses, no colo. A bebê é fruto do casamento da artista com Caio Gallucci e esbanjou fofura na ocasião.

Com um agasalho confortável e óculos escuros, Jennifer não pareceu se importar com a presença dos fotógrafos no local. Já Lara arrasou com um laço vermelho na cabeça.

O último trabalho de Jennifer Nascimento foi em 2023 no filme Barraco de Família, em que ela interpretou a personagem Jéssica.

Crise alérgica

A atriz Jeniffer Nascimento passou por um grande susto recentemente após apresentar sintomas de uma reação alérgica. Em suas redes sociais, ela detalhou como a crise aconteceu e aproveitou para fazer um alerta às pessoas.

Através de seus stories no Instagram, Jennifer surgiu com o rosto inchado e explicou que tudo aconteceu depois de ingerir frutos do mar - que segundo ela, sempre estiveram presentes em sua alimentação. Ao longo do relato, a artista ainda frisou que a alergia nunca havia se manifestado até o momento.

"Sempre comi frutos do mar a vida inteira. Inclusive, na minha gestação comi camarão, comi lagosta. Mas depois que tive a Lara ainda não tinha comido lagosta. Hoje eu fui almoçar em um restaurante que eu peço comida toda semana, mas nunca tinha comido lagosta lá. Em questão de minutos, tive uma crise alérgica muito severa", contou a atriz.

Em seguida, Jeniffer Nascimento disse que os sintomas da crise avançaram rapidamente: "Começou com espirro, de repente comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho. Em questão de minutos, o rosto inteiro ficou inchado, a pele queimando, cheia de bolinhas no rosto. Comecei a ficar sem voz, garganta seca, quase fechando glote. Graças a Deus deu tempo de chegar no hospital. Foi algo desesperador", disse.

"Muito cuidado com frutos do mar, mesmo se você não tem alergia. E se começar a sentir qualquer sinal de alergia, corre para o hospital", alertou a famosa. Já em casa, a atriz contou que precisou tomar medicamentos na veia e informou que irá procurar um alergista.

