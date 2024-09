A atriz Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar várias fotos com a filha, caçula, e o marido

Jeniffer Nascimento encantou os seguidores das redes sociais na manhã desta segunda-feira, 2, ao mostrar como aproveitou o seu fim de semana em família.

Nas fotos postadas no Instagram, a atriz aparece em um momento de lazer com o marido, Jean Amorim, e a filha do casal, Lara, oito meses. Para o passeio, a bebê surgiu usando um look listrado e uma sandália. Já a mamãe e o papai apostaram em um look colorido. "Domingo", escreveu a artista na legenda.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "É muita fofura", disse uma seguidora. "Olha a bochecha dessa fofura", se derreteu outra. "Que fofura esses pezinhos", falou uma fã. "Bebê linda! Misturinha perfeita dos dois", comentou mais uma. "Muito linda sua princesa", escreveu admiradora.

Confira:

Jeniffer Nascimento detalha momento de desespero após crise alérgica

A atriz Jeniffer Nascimento passou por um grande susto após apresentar sintomas de uma reação alérgica. Em suas redes sociais, ela detalhou como a crise aconteceu e aproveitou para fazer um alerta às pessoas.

Através de seus stories no Instagram, Jennifer surgiu com o rosto inchado e explicou que tudo aconteceu depois de ingerir frutos do mar - que segundo ela, sempre estiveram presentes em sua alimentação. Ao longo do relato, a artista ainda frisou que a alergia nunca havia se manifestado até o momento.

"Sempre comi frutos do mar a vida inteira. Inclusive, na minha gestação comi camarão, comi lagosta. Mas depois que tive a Lara ainda não tinha comido lagosta. Hoje eu fui almoçar em um restaurante que eu peço comida toda semana, mas nunca tinha comido lagosta lá. Em questão de minutos, tive uma crise alérgica muito severa. Começou com espirro, de repente comecei a sentir que tinha algo dentro do meu olho. Em questão de minutos, o rosto inteiro ficou inchado", contou a atriz. Veja o relato completo!