Paula Barbosa alerta após filho receber diagnóstico errado: 'Dias de muita angústia'

A atriz Paula Barbosa fez um comovente desabafo na web após seu filho caçula, Arthur, ser diagnosticado com uma grave doença

Paula Barbosa usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 24, para expor um momento difícil que enfrentou após seu filho caçula, Arthur, que nasceu no dia 26 do mês passado, receber um diagnóstico errado.

Em um vídeo publicado em seu perfil oficial, a atriz que interpretou a personagem Zefa no remake da novela Pantanal, da TV Globo, contou que o herdeiro recebeu o resultado positivo para AME (Atrofia Muscular Espinhal), uma doença neurodegenerativa que resulta na perda progressiva da força e atrofia muscular.

Ao fazer o desabafo, Paula confessou que ela e o marido, Diego Dalia, sofreram bastante até o resultado do novo exame mostrar que o bebê não tinha a doença. "Foram dias de muita angústia, muita agonia e eu sei que tem outras mães passando por isso e eu tenho que falar. Foram 10 dias úteis de espera do resultado do exame a partir do resultado do exame do pezinho que a gente fez", começou ela, explicando que o diagnóstico veio após ela realizar um exame do pezinho mais completo e que detecta mais doenças.

"A gente achou que estava fazendo o melhor, porém, o que a gente não sabia, que só ficamos sabendo depois que chegou o resultado, que foi uma loucura, é que esse exame do pezinho tem muito falso positivo, porque é um exame de triagem, não é de diagnóstico. Mas quem já tinha falado isso comigo? Ninguém. É só um exame completo que abrange mais doenças, doenças graves", relatou a artista, que também é mãe de Daniel, de oito anos.

Foi então que Paula e o marido receberam o diagnóstico errado. "A gente teve o positivo para o AME- Atrofia Muscular Espinhal, que é uma doença super grave. Só de lembrar o que eu passei, o que eu senti quando vi o positivo, foi uma dor muito forte, muito ruim, imaginar que o meu pequenininho podia estar com uma doença tão série, tão grave, de difícil tratamento. Vocês não tem ideia do que passou pela minha cabeça, da minha família", desabafou.

"Eu acho que isso tinha que ser conversado com os pais e explicados antes. Os hospitais antes de saírem oferecendo esse tipo de exame completo, eles tinham que explicar como é grande a chance de erro. Então não se assuste caso saia algum positivo, tem outros exames para confirmar a doença (...). Quando a gente tem a informação, a gente consegue ter mais calma para passar pela situação", alertou a atriz, que devido ao abalo emocional enfrentou dificuldades para amamentar o herdeiro.

Após o susto, Paula recebeu a confirmação que o filho não tem a doença. "Hoje tivemos a notícia de que o Arthur é super saudável, de que ele não tem essa doença... Converse com o seu pediatra, se informe mais a respeito para não cair nisso", finalizou.

Paula Barbosa encanta ao mostrar o filho mais velho com o irmão

A atriz Paula Barbosa encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar uma foto de seus dois filhos juntos. A interprete da personagem Zefa no remake da novela Pantanal, da TV Globo, deu à luz Arthur no dia 26 de março e encantou ao mostrar o filho mais velho, Daniel, admirando o irmãozinho. Os dois meninos, vale dizer, são frutos de seu casamento com o produtor musical Diego Dalia.

Alguns dias depois, Paula postou uma foto exibindo o rostinho do herdeiro nos Stories e se declarou: "Esse pequeno mal chegou e já não consigo mensurar o tamanho e a força do meu amor por ele. Arthur: generoso, nobre e forte como uma pedra", disse a mamãe. Confira!

