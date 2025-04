Filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo esbanja fofura com look de princesa

A influenciadora digital Graciele Lacerda encantou ao mostrar a filha fantasiada como a princesa Merida na comemoração de seu quaro mês

Graciele Lacerda explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 24, ao mostrar a fantasia da filha, Clara, para a comemoração do seu quarto mês de vida. Assim como nos meses anteriores, a caçula de Zezé Di Camargosurgiu fantasiada de princesa, mas dessa vez, a escolhida foi Merida, do filme 'Valente'.

No vídeo postado pela influenciadora digital, a bebê aparece usando um vestido verde, sapatinho e uma tiara no cabelo, igual a personagem da Disney. Já na legenda, a mamãe coruja celebrou a vida da herdeira com uma bela declaração.

"Quatro meses da nossa princesa Clara Valente! Hoje comemoramos o seu mêsversário no clima da Princesa Merida! Ela é valente: determinada, corajosa e com um coração gigante! Filha, que você cresça livre, forte, destemida e sempre fiel à sua essência. Te amamos, você é a pequena grande força da nossa vida!", escreveu a famosa.

Os internautas ficaram encantados com os registros de Clara. "Linda demais", disse uma seguidora. "Eu não dou conta, coração explode de alegria ver ela comemorando cada mesversário", escreveu outra. "Feliz 4 meses de muita fofura", falou uma fã.

Confira:

Zezé Di Camargo mostra Clara em chamada de vídeo com a família

O cantor Zezé Di Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar a filha caçula, Clara, de três meses, matando a saudade da vovó, Helena, e da irmã mais velha, Camilla Camargo.

No primeiro vídeo postado nos Stories, a herdeira do sertanejo com a influenciadora digital Graciele Lacerda aparece vendo a vovó através uma chamada de vídeo. "Matando a saudade da vovó", escreveu o artista ao dividir o momento.

Depois, Zezé mostrou Clara em uma chamada de vídeo com Camilla enquanto tomava banho em sua banheira. "Também matei saudade da mama", escreveu o famoso, que também é pai de Wanessa e Igor Camargo. Confira!

