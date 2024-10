Neymar Jr compartilha momento carinhoso com a namorada, Bruna Biancardi

O jogador de futebol Neymar Jr dividiu uma nova foto de um momento romântico ao lado da namorada, Bruna Biancardi; confira

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais na noite de terça-feira, 29, para compartilhar com os seguidores uma nova foto de um momento carinhoso com a namorada, Bruna Biancardi. Por meio de seus stories no Instagram, o craque publicou um registro de mãos dadas com a influenciadora digital.

No clique, Neymar marcou o perfil da companheira e acrescentou um emoji de coração vermelho na legenda. Atualmente, o casal está residindo na Arábia devido aos compromissos profissionais do atleta, que joga no Al-Hilal.

Mais cedo, Bruna Biancardi publicou em seu Instagram uma declaração ao amado. Na foto compartilhada pela famosa, os dois aparecem aproveitando um dia ensolarado na praia. "Amo você", escreveu a influenciadora digital.

A postagem, rapidamente, atingiu 1 milhão de curtidas e recebeu inúmeros comentários. "O amor venceu", declarou uma internauta. "Casal que amo", comentou outra. "Façam mais filhos, por favor", pediu uma terceira. Vale lembrar que Neymar Jr e Bruna já são pais da pequena Mavie, que completou 1 aninho de vida em outubro deste ano.

Além da bebê, o jogador de futebol brasileiro também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, de sua antiga união com Carol Dantas, e de Helena, de 3 meses, fruto de uma relação com a modelo e influenciadora Amanda Kimberlly.

Confira a nova foto de Neymar Jr e Bruna Biancardi:

Neymar surge de mãos dadas com Bruna Biancardi - Reprodução/Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi mostra momento de intimidade com Neymar e Mavie

Morando com o jogador Neymar Jr, a influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar um momento de intimidade. Nos stories do Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece ainda deitada na cama, com o namorado e Mavie, de 1 ano, filha do casal.

No clique compartilhado, o craque aparece dormindo com a mão apoiada na barriga da namorada, enquanto a bebê também descansa tranquilamente entre os pais. "Obrigada, Deus, por tudo", agradeceu ela na legenda na publicação. E completou: "A sonequinha da manhã deles"; confira detalhes!

Leia também: Amanda Kimberlly reage a foto de Mavie após briga com Bruna Biancardi; veja